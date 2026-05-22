Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости о завершении своей карьеры

Российский файтер Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление президента UFC Даны Уайта о том, что он прекратил бои по причине того, что заработал достаточное количество денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в своем недавнем интервью Дана Уайта высказал мысль о том, что российский боец завершил карьеру из-за того, что заработал много денег на мировом турне по мусульманским странам.

"Вот такие заголовки читаю иногда. Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, то это расходится везде. Я скажу так: клянусь Всевышним, это абсолютная ложь. Мне никогда никто эти миллионы не давал, и когда пишут, что я оставил спорт из-за того, что заработал много денег, – это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил и повторяться не нужно", – сказал бывший чемпион UFC в легком весе в соцсети.

После досрочной победы Хабиба над Дастином Порье в 2020 году он заявил, что уходит из спорта, потому что из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов, и он пообещал своей маме, что больше не выйдет в октагон.

