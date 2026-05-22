#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.45
547.21
6.63
Спорт

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости о завершении своей карьеры

Спортсмен, боец UFC, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 08:10 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Российский файтер Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление президента UFC Даны Уайта о том, что он прекратил бои по причине того, что заработал достаточное количество денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в своем недавнем интервью Дана Уайта высказал мысль о том, что российский боец завершил карьеру из-за того, что заработал много денег на мировом турне по мусульманским странам.

"Вот такие заголовки читаю иногда. Я, конечно, не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, то это расходится везде. Я скажу так: клянусь Всевышним, это абсолютная ложь. Мне никогда никто эти миллионы не давал, и когда пишут, что я оставил спорт из-за того, что заработал много денег, – это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает – об этом я уже не раз говорил и повторяться не нужно", – сказал бывший чемпион UFC в легком весе в соцсети.

После досрочной победы Хабиба над Дастином Порье в 2020 году он заявил, что уходит из спорта, потому что из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов, и он пообещал своей маме, что больше не выйдет в октагон.

Ранее мы писали о том, что, по сообщениям СМИ, Хабиб Нурмагомедов влез в большие долги в России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Боец UFC
05:40, 14 ноября 2025
Глава UFC назвал причину ухода Хабиба Нурмагомедова
Боец UFC
06:59, 05 августа 2025
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена столетия
UFC
02:12, 19 января 2025
Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника Махачева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
08:48, Сегодня
Казахстанский таеквондист Исламов проиграл сопернику из Таджикистана на чемпионате Азии
Иван Демидов
08:19, Сегодня
20-летний Демидов помог "Монреалю" установить рекорд франшизы в XXI веке
Конор Макгрегор
07:42, Сегодня
Жорж Сен-Пьер – о возвращении Макгрегора: Это будет печально
Скотт Кокер
07:20, Сегодня
Экс-глава Bellator анонсировал запуск новой ММА-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: