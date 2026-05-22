Германия назвала состав своих футболистов для выступления на ЧМ-2026

Одна из самых титулованных футбольных сборных мира "Бундестим" объявила игроков, которые будут представлять честь своей страны на предстоящем мундиале, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн берет с собой на ЧМ-2026 именно тех игроков, которые в последние годы блистают во многих известных клубах Европы.

"Бундестим" приедет на финальный турнир в ранге четырехкратных чемпионов мира (1954, 1974, 1990, 2014).

"Самое важное, уверены, это лучшая команда, которая хорошо работает как группа. У нас есть несколько новых игроков и кто с нами уже давно. Работать с командой невероятно приятно, каждый прошел отбор как в спортивном, так и в личном плане. В последнее время чемпионаты мира всегда выигрывали команды, где игроки были очень сплочены. Хотели это учесть и также знаем, что многие из тех, кто сейчас остается дома, показали себя хорошо". Юлиан Нагельсманн

Вратари: Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Александр Нюбель ("Штутгарт").

Защитники: Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон (оба "Боруссия-Д"), Натаниэль Браун ("Айнтрахт"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Джонатан Та ("Бавария") и Малик Тиав ("Ньюкасл").

Полузащитники: Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала (все "Бавария"), Феликс Нмеча, Максимилиан Байер (оба "Боруссия-Д"), Анджело Штиллер, Джейми Левелинг (оба "Штутгарт"), Надим Амири ("Майнц") и Флориан Виртц ("Ливерпуль").

Нападающие: Кай Хавертц ("Арсенал"), Лерой Сане ("Галатасарай"), Дениз Ундав ("Штутгарт") и Ник Вольтемаде ("Ньюкасл").

На предстоящем мундиале сборная Германии сыграет в группе Е с командами Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.

А вот у сборной ДР Конго возникли серьезные проблемы перед стартом ЧМ-2026.