Спорт

Чемпионы Африки объявили свой состав для поездки на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 14:22 Фото: Instagram/sadiomaneofficiel
Действующие обладатели Кубка Африки-2025 по футболу сборная Сенегала официально назвала список игроков для выступления на чемпионате мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

"Львы Терранги", которых возглавляет Пап Тьяв, собрали под знамена сенегальского флага 26 футболистов, где, скорее всего, капитаном будет их главная звезда – Садио Мане.

Вратари: Эдуард Менди ("Аль-Ахли"), Мори Диав ("Гавр") и Йеванн Диуф ("Ницца").

Защитники: Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Мусса Ниакате ("Лион"), Эль-Хаджи Малик Диуф ("Вест Хэм"), Крепин Диатта ("Монако"), Мамаду Сарр ("Челси"), Исмаил Якобс ("Галатасарай"), Антуан Менди ("Ницца"), Абдулай Сек ("Маккаби Хайфа"), Мустафа Мбоу ("Париж") и Илай Камара ("Андерлехт").

Полузащитники: Идрисса Гейе ("Эвертон"), Пап Гейе ("Вильярреал"), Ламин Камара ("Монако"), Хабиб Диарра ("Сандерленд"), Пап Матар Сарр ("Тоттенхэм") и Паф Сисс ("Райо Вальекано").

Нападаюшие: Николас Джексон ("Бавария"), Садио Мане ("Аль-Наср"), Исмаила Сарр ("Кристал Пэлас"), Бамба Диенг ("Лорьян"), Илиман Ндиайе ("Эвертон"), Ибрагим Мбайе (ПСЖ), Ассане Диао ("Комо") и Шериф Ндиайе ("Самсунспор").

На ЧМ-2026 сенегальская дружина сыграет в группе I против сборных Франции, Ирака и Норвегии.

А накануне один из звездных участников будущего мундиаля Неймар получил травму, и буквально на днях включили в состав команды Бразилии.

