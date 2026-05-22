Чемпионы Африки объявили свой состав для поездки на ЧМ-2026 по футболу
"Львы Терранги", которых возглавляет Пап Тьяв, собрали под знамена сенегальского флага 26 футболистов, где, скорее всего, капитаном будет их главная звезда – Садио Мане.
Вратари: Эдуард Менди ("Аль-Ахли"), Мори Диав ("Гавр") и Йеванн Диуф ("Ницца").
Защитники: Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль"), Мусса Ниакате ("Лион"), Эль-Хаджи Малик Диуф ("Вест Хэм"), Крепин Диатта ("Монако"), Мамаду Сарр ("Челси"), Исмаил Якобс ("Галатасарай"), Антуан Менди ("Ницца"), Абдулай Сек ("Маккаби Хайфа"), Мустафа Мбоу ("Париж") и Илай Камара ("Андерлехт").
Полузащитники: Идрисса Гейе ("Эвертон"), Пап Гейе ("Вильярреал"), Ламин Камара ("Монако"), Хабиб Диарра ("Сандерленд"), Пап Матар Сарр ("Тоттенхэм") и Паф Сисс ("Райо Вальекано").
Нападаюшие: Николас Джексон ("Бавария"), Садио Мане ("Аль-Наср"), Исмаила Сарр ("Кристал Пэлас"), Бамба Диенг ("Лорьян"), Илиман Ндиайе ("Эвертон"), Ибрагим Мбайе (ПСЖ), Ассане Диао ("Комо") и Шериф Ндиайе ("Самсунспор").
На ЧМ-2026 сенегальская дружина сыграет в группе I против сборных Франции, Ирака и Норвегии.
А накануне один из звездных участников будущего мундиаля Неймар получил травму, и буквально на днях включили в состав команды Бразилии.