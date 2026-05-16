Трехкратные чемпионы Африки назвали свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Один из топовых коллективов африканского континента, сборная Кот-д′Ивуара, накануне представила свою заявку на ЧМ-2026, куда вошли известные игроки из ведущих европейских лиг, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб "слонов" под руководством 42-летнего Эмерса Фаэ пригласил на будущий мундиаль 26 футболистов.

Вратари: Яхья Фофана ("Ризеспор"), Мохамед Коне ("Шарлеруа") и Альбан Лафон ("Панатинаикос").

Защитники: Эммануэль Агбаду ("Бешикташ"), Клеман Акпа ("Осер"), Усман Диоманде ("Спортинг"), Гела Дуэ ("Страсбур"), Гислен Конан ("Жил Висенте"), Одилон Коссуну ("Аталанта"), Эван Ндика ("Рома") и Вилфрид Синго ("Галатасарай").

Полузащитники: Секо Фофана ("Порту"), Парфе Гиагон ("Шарлеруа"), Крист Инао Улай ("Трабзонспор"), Франк Кессиэ ("Аль-Ахли"), Ибрагим Сангаре ("Ноттингем Форест"), Жан-Микаэль Сери ("Марибор"), Симон Аденгра ("Монако"), Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед") и Николя Пепе ("Вильярреал").

Нападающие: Анж-Йоан Бонни ("Интер"), Омар Диаките ("Серкль Брюгге"), Эванн Гессан ("Кристал Пэлас"), Базумана Туре ("Хоффенхайм"), Элье Ваи ("Ницца") и Ян Диоманде ("Лейпциг").

Сборная Кот-д′Ивуара на ЧМ-2026 будет играть в группе Е с командами Эквадора, Германией и Кюрасао.

Если все участники будущего турнира без особых проблем готовятся к поездке, то у всей сборной Ирана возникли трудности с въездом в США.