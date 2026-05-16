#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.17
547.47
6.42
Спорт

Трехкратные чемпионы Африки назвали свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 11:22 Фото: Instagram/fif.ci
Один из топовых коллективов африканского континента, сборная Кот-д′Ивуара, накануне представила свою заявку на ЧМ-2026, куда вошли известные игроки из ведущих европейских лиг, сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб "слонов" под руководством 42-летнего Эмерса Фаэ пригласил на будущий мундиаль 26 футболистов.

Вратари: Яхья Фофана ("Ризеспор"), Мохамед Коне ("Шарлеруа") и Альбан Лафон ("Панатинаикос").

Защитники: Эммануэль Агбаду ("Бешикташ"), Клеман Акпа ("Осер"), Усман Диоманде ("Спортинг"), Гела Дуэ ("Страсбур"), Гислен Конан ("Жил Висенте"), Одилон Коссуну ("Аталанта"), Эван Ндика ("Рома") и Вилфрид Синго ("Галатасарай").

Полузащитники: Секо Фофана ("Порту"), Парфе Гиагон ("Шарлеруа"), Крист Инао Улай ("Трабзонспор"), Франк Кессиэ ("Аль-Ахли"), Ибрагим Сангаре ("Ноттингем Форест"), Жан-Микаэль Сери ("Марибор"), Симон Аденгра ("Монако"), Амад Диалло ("Манчестер Юнайтед") и Николя Пепе ("Вильярреал").

Нападающие: Анж-Йоан Бонни ("Интер"), Омар Диаките ("Серкль Брюгге"), Эванн Гессан ("Кристал Пэлас"), Базумана Туре ("Хоффенхайм"), Элье Ваи ("Ницца") и Ян Диоманде ("Лейпциг").

Сборная Кот-д′Ивуара на ЧМ-2026 будет играть в группе Е с командами Эквадора, Германией и Кюрасао.

Если все участники будущего турнира без особых проблем готовятся к поездке, то у всей сборной Ирана возникли трудности с въездом в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав ЧМ-2026
17:53, 13 мая 2026
Сборная Швеции определилась с составом на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
09:43, 15 мая 2026
Вице-чемпионы мира объявили свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав Бельгии
09:00, Сегодня
Экс-соперник сборной Казахстана назвал свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тайсон Фьюри
10:45, Сегодня
Олимпийский чемпион сделал неожиданное заявление о Джошуа перед боем с Фьюри
Джордж Сен Пьер
09:54, Сегодня
"Я не говорю "нет": Сент-Пьер высказался о возможном возвращении в клетку
Анатолий Малыхин
09:16, Сегодня
Легендарный российский боец Малыхин завершил карьеру после победы нокаутом
Геннадий Головкин
08:20, Сегодня
"Рекорд — сомнительный": аналитик разнёс статистику Дэвиса, приведя в пример Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: