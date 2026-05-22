Самая дорогая футбольная сборная мира назвала состав на ЧМ-2026

Одна из фаворитов предстоящего мундиаля – сборная Англии по футболу, стоимость игроков которой оценивается в 1,62 млрд евро, – объявила свой состав для поездки на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Наставник "трех львов" Томас Тухель включил в свой заявочный список 26 игроков на чемпионат мира 2026 года, куда он не взял ряд известных личностей.

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон") и Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити").

Защитники: Дэн Бёрн ("Ньюкасл Юнайтед"), Марк Гехи ("Манчестер Сити"), Рис Джеймс ("Челси"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Валентино Ливраменто ("Ньюкасл Юнайтед"), Нико О'Райли ("Манчестер Сити"), Джарелл Куанса ("Байер"), Джед Спенс ("Тоттенхэм Хотспур") и Джон Стоунз ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Джуд Беллингем ("Реал"), Эберечи Эзе ("Арсенал"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал") и Морган Роджерс ("Астон Вилла").

Нападающие: Энтони Гордон ("Ньюкасл Юнайтед"), Гарри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Барселона"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айван Тони ("Аль-Ахли") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

На мировом первенстве родоначальники футбола сыграют в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Между тем позавчера наставник английской "Астон Виллы" Унаи Эмери повторил рекорд по клубным победам и вошел в список элитных тренеров Европы.

