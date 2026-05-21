Спорт

Унаи Эмери повторил рекорд и вошел в список элитных тренеров Европы

Фото: Instagram/astonvilla
Известный испанский специалист и главный наставник английского футбольного клуба "Астон Вилла" Унаи Эмери повторил тренерский рекорд по победам в финалах еврокубковых турниров, завоевав пятый титул за свою карьеру, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью подопечные Эмери стали победителями Лиги Европы УЕФА, разгромив в финале немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0. Для 54-летнего специалиста это пятый титул в его рабочей карьере.

Тем самым испанец сравнялся с другими знаменитостями тренерского цеха: Карло Анчелотти (пять побед в Лиге чемпионов УЕФА), Жозе Моуринью (две победы в Лиге чемпионов, два в Кубке УЕФА/Лиге Европы, одна в Лиге конференций), Джованни Трапаттони (одна победа в Кубке европейских чемпионов, три в Кубке УЕФА, одна в Кубке обладателей Кубков).

"Фантастика, Лига Европы дала нам очень многое. Благодарю игроков и клубы, с которыми добился успеха здесь. В этом году мы отнеслись к турниру очень серьезно, были очень сосредоточены. Говорил игрокам, что нам нужно это желание и надо показать его на поле, что ты главный герой, и у них это получилось".Унаи Эмери

Победив в Лиге Европы, команда Эмери вскоре сразится за Суперкубок Европы с победителем Лиги чемпионов.

Плюс к этому "Астон Вилла" уже в сентябре 2026 года будет играть на общем этапе самого престижного клубного турнира.

"Лига чемпионов – это вызов для АПЛ, самая сложная лига в мире. Бороться за места в первой семерке, пятерке, четверке – это очень непросто. Надеюсь, сможем быть близки к "Сити" и "Арсеналу". Выиграв этот трофей, мы приобрели ценный опыт, который важен для игроков. В прошлом сезоне проиграли в полуфиналах и четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов, а это тоже опыт".Унаи Эмери

На данный час коллектив Унаи Эмери занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В заключительном 38-м туре текущего сезона они 24 мая сыграют на выезде против "Манчестер Сити".

Эта игра никак не повлияет на их турнирный расклад. "Горожане" обеспечили себе "серебро" чемпионата Англии, где "золото" спустя 22 года вернулось к "Арсеналу".

А на третьей строчке списка лучших оказался "Манчестер Юнайтед".

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
