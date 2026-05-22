Соболенко рассказала об изменениях в отношениях с Рыбакиной и Швентек
Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси рассказала об отношениях между теннисистками в современном WTA-туре и отдельно упомянула вторую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину, сообщает Zakon.kz.
Белорусская теннисистка отметила, что игроки стали чаще общаться и совместно тренироваться перед крупными турнирами.
"Сейчас мы стали лучше относиться друг к другу. Мы больше общаемся, чаще тренируемся вместе и открыты к совместному прогрессу. Именно поэтому тренировки с такими соперницами, как Швентек или Рыбакина, стали абсолютно нормальной практикой", – заявила Соболенко.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поддержала инициативу игроков, выступающих за увеличение призовых выплат на турнирах серии "Большого шлема".
