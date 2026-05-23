Спорт

"Кайрат" примет "Кайсар" в Алматы 23 мая

Кайрат - Кайсар, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 06:00
23 мая в 18:00 "желто-черные" возвращаются на стадион "Центральный" для противостояния кызылординскому "Кайсару", сообщает Zakon.kz.

К началу встречи "Кайрат" выходит лидером турнирной таблицы КПЛ. Соперники "желто-черных" занимают 12-е место.

Перед игрой алматинцы решили провести автограф-сессию с Касабулатом, Садыбековым и Багдатом.

Кайрат – Кайсар, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 06:00

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Встреча с ними пройдет на территории точки "12-й игрок" с 16:00 до 17:30.

"Не упустите возможность сделать фото, получить автограф и зарядиться хорошим настроением перед стартовым свистком", – обратились к фанатам игроки "Кайрата".

В свою очередь фанаты "Кайсара" готовы лично поддержать свою команду на трибунах в Алматы. О визите вслед за футболистами они написали в соцсетях клуба.

"Мы обязательно приедем и будем с вами! Только, пожалуйста, не подведите", – попросили они футболистов кызылординского клуба.

Сами футболисты показали в соцсетях подготовку, которая проходила в Алматы под проливным дождем.

"Это слезы "Кайрата", – не унимались кызылординцы, поддерживая своих футболистов.

В предстоящем ЧМ-2026 Роналду и Мбаппе решили присоединиться к рекламной компании Nike.

Алия Абди
Алия Абди
