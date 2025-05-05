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Спорт

"Астана" спаслась на последних секундах матча с "Кайсаром" в КПЛ-2025

Футбол Ничья Астана, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 10:36 Фото: Instagram/fckaysar_official
5 мая завершились игры седьмого тура казахстанской футбольной Премьер-лиги. В одном из этих матчей столичная "Астана" на выезде сыграла вничью с "Кайсаром" из Кызылорды – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Аутсайдер чемпионата упустил победу только в добавленное арбитром время. Астанинский коллектив от сенсационного поражения спас албанский легионер "Астаны" – Назми Грипши.

По ходу всей встречи "степные волки" вели в счете 1:0 благодаря пенальти, который удачно использовал Айбар Жаксылыков.

1:1 – и подопечные Григория Бабаяна избежали первого фиаско в КПЛ-2025. К этому часу столичная дружина на два очка отстает от лидирующего "Кайрата" в турнирной таблице. 

Нельзя не отметить бойцовские качества "Кайсара" в нынешнем чемпионате. Клуб выступает в этом сезоне без легионеров и до сих пор не проиграл ни одного домашнего матча.

При этом отобрал очки у главных фаворитов – "Кайрата" и "Астаны". 

Один из претендентов в чемпионской гонке сезона костанайский "Тобол" вырвал победу у "Кызылжара" из Петропавловска – 2:1.

А вот другой кандидат на призы КПЛ-2025, "Елимай" из Семея, неожиданно дома уступил "Окжетпесу" – 0:2. 

После всех игр седьмого тура таблица казахстанской Премьер-лиги выглядит следующим образом:

Лидер текущего сезона алматинский "Кайрат" 3 мая на выезде разгромил жезказганский "Улытау" – 4:1 благодаря дублю своего 16-летнего таланта Дастана Сатпаева.

В рамках восьмого тура КПЛ-2025 запланирован ряд интересных поединков, где особенно можно отметить встречи "Астана" – "Тобол" и "Актобе" – "Елимай".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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