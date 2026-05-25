Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева попросила поддержки у своих болельщиков перед турниром Norway Chess 2026 в Осло, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую публикацию спортсменка разместила 23 мая в соцсетях.

"Соскучилась честно говоря уже по турнирам, перерыв был чуть больше месяца. Новая страна, новый опыт. Пожелайте мне удачи", – подписала видео из аэропорта Асаубаева.

В женском шахматном турнире в Норвегии, который пройдет с 25 мая по 5 июня, примут участие шесть сильнейших шахматисток мира. Наряду с дебютанткой турнира Асаубаевой ими стали:

действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай);

второй номер мирового рейтинга Чжу Цзиньэр (Китай);

легенда мировых шахмат Хампи Конеру (Индия);

действующая победительница Norway Chess Women Анна Музычук (Украина);

победительница Кубка мира Дивья Дешмукх (Индия).

Общий призовой фонд женского турнира Norway Chess Women 2026 составляет 1 690 000 норвежских крон. Это примерно 157 тыс. долларов или 70 млн тенге.

С 1 по 6 июля в Москве пройдет международный турнир "Шахматные звезды-2026" с общим призовым фондом почти в 100 млн тенге, где одной из участниц будет также Бибисара Асаубаева.