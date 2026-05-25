#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026

Norway Chess 2026, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 05:30 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева попросила поддержки у своих болельщиков перед турниром Norway Chess 2026 в Осло, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую публикацию спортсменка разместила 23 мая в соцсетях.

"Соскучилась честно говоря уже по турнирам, перерыв был чуть больше месяца. Новая страна, новый опыт. Пожелайте мне удачи", – подписала видео из аэропорта Асаубаева.

В женском шахматном турнире в Норвегии, который пройдет с 25 мая по 5 июня, примут участие шесть сильнейших шахматисток мира. Наряду с дебютанткой турнира Асаубаевой ими стали:

  • действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай);
  • второй номер мирового рейтинга Чжу Цзиньэр (Китай);
  • легенда мировых шахмат Хампи Конеру (Индия);
  • действующая победительница Norway Chess Women Анна Музычук (Украина);
  • победительница Кубка мира Дивья Дешмукх (Индия).
Norway Chess 2026, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 05:30

Фото: chess

Общий призовой фонд женского турнира Norway Chess Women 2026 составляет 1 690 000 норвежских крон. Это примерно 157 тыс. долларов или 70 млн тенге.

С 1 по 6 июля в Москве пройдет международный турнир "Шахматные звезды-2026" с общим призовым фондом почти в 100 млн тенге, где одной из участниц будет также Бибисара Асаубаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Бибисара Асаубаева обратилась к поклонникам
01:52, 16 апреля 2026
Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
10:05, 25 сентября 2024
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
05:30, 08 апреля 2026
Бибисара Асаубаева продвинулась на престижном Турнире претенденток-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион UFC Том Аспиналл назвал &quot;ограблением&quot; остановку боя Усик – Верхувен
05:16, Сегодня
Чемпион UFC Том Аспиналл назвал "ограблением" остановку боя Усик – Верхувен
Победитель Almaty Open Карен Хачанов успешно стартовал на &quot;Ролан Гаррос&quot;
04:49, 25 мая 2026
Победитель Almaty Open Карен Хачанов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"
Американский нападающий Тайс Томпсон подписал новое соглашение с &quot;Барысом&quot;
04:18, 25 мая 2026
Американский нападающий Тайс Томпсон подписал новое соглашение с "Барысом"
&quot;Мы не рабы&quot;: Ига Швёнтек выступила против введения штрафов за снятие с турниров
03:50, 25 мая 2026
"Мы не рабы": Ига Швёнтек выступила против введения штрафов за снятие с турниров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: