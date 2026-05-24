#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Шесть медалей за день: удачное выступление Казахстана на чемпионате Азии

Шесть медалей за день: удачное выступление Казахстана на чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 20:37 Фото: olympic.kz
Во вьетнамском Дананге продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди молодежи. Во второй соревновательный день завершились соревнования среди "классиков", а также стартовал розыгрыш наград у женщин. Сборная Казахстана 24 мая отметилась шестью медалями, сообщает Zakon.kz.

Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг.

Алина Ертостик (до 76 кг) и Ерасыл Женис (до 87 кг) стали серебряными призерами ЧА.

Бронзовые награды стране принесли Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) и Диас Нураков (до 63 кг).

Днем ранее в греко-римской борьбе Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг) завоевали золотые медали. Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала. А Кирилл Минько (до 82 кг) финишировал третьим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии
23:38, 26 февраля 2024
Сборная Казахстана завоевала 11 медалей в первый день чемпионата Азии
ЧА по легкой атлетике
19:57, 31 мая 2025
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с шестью медалями
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с семью медалями
22:30, 08 февраля 2026
Семь медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист Евсеев удачно стартовал на квалификации турнира в Молдове
21:05, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев удачно стартовал на квалификации турнира в Молдове
Скончался экс-капитан и форвард &quot;Кайрата&quot; Сергей Рожков
20:14, Сегодня
Скончался экс-капитан и форвард "Кайрата" Сергей Рожков
В Астане стартовал курс для тренеров лицензии UEFA
19:30, Сегодня
В Астане стартовал курс для тренеров лицензии UEFA
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать &quot;золото&quot; чемпионата Азии
18:42, Сегодня
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать "золото" чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: