Шесть медалей за день: удачное выступление Казахстана на чемпионате Азии
Во вьетнамском Дананге продолжается чемпионат Азии по видам борьбы среди молодежи. Во второй соревновательный день завершились соревнования среди "классиков", а также стартовал розыгрыш наград у женщин. Сборная Казахстана 24 мая отметилась шестью медалями, сообщает Zakon.kz.
Шугыла Омирбек завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг.
Алина Ертостик (до 76 кг) и Ерасыл Женис (до 87 кг) стали серебряными призерами ЧА.
Бронзовые награды стране принесли Лаура Ганикызы (до 50 кг), Виктория Хусаинова (до 59 кг) и Диас Нураков (до 63 кг).
Днем ранее в греко-римской борьбе Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг) завоевали золотые медали. Ибрахим Нурмухаммед (до 72 кг), Алихан Дурсунов (до 77 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала. А Кирилл Минько (до 82 кг) финишировал третьим.
