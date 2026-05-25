"Интер Майами" с хет-триком Суареса и травмой Месси победил "Филадельфию"

Несколько часов назад на футбольном поле американского Майами местный "Интер" с теннисным счетом 6:4 разгромил "Филадельфию Юнион" в рамках матча МЛС, сообщает Zakon.kz.

Сразу надо отметить, что по началу поединка хозяева поля "горели" со счетом 1:3. Но здесь за дело взялись звездные лидеры клуба из Флориды.

Уругвайский форвард Луис Суарес оформил хет-трик, дубль в свой актив записал аргентинский нападающий Херман Бертераме, плюс голом отметился хавбек Родриго Де Пауля.

Ну и, конечно, не обошлось без результативных действий третьего аргентинца, капитана "Интер Майами" Лионеля Месси, который отдал партнерам две точные передачи со взятием ворот.

Однако Лео не доиграл этот матч и покинул поле на 73-й минуте из-за травмы. По некоторой информации, футболист сам попросил замену в качестве меры предосторожности из-за перегрузки задней поверхности бедра.

В итоге "Интер Майами" довел победную серию в МЛС до четырех игр и располагаются на второй строчке в таблице Восточной конференции с багажом в 31 очко.

