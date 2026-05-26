ФК "Падерборн" победил чемпиона Бундеслиги-2009 и возвращается в элиту

Один из топовых клубов немецкого футбола "Вольфсбург", который 17 лет назад становился чемпионом Германии, вылетел из Бундеслиги, что не происходило с ним за последние 29 сезонов подряд, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью подопечные Дитера Хеккинга в гостях проиграли скромному "Падерборну" со счетом 1:2 в рамках ответного стыкового матча за право выступления в Бундеслиге в следующем сезоне.

В первой игре этих коллективов была зафиксирована нулевая ничья.

Героем ответного поединка стал хавбек хозяев Лаурин Курда, который забил победный гол на сотой минуте экстра-тайма.

Но также надо иметь в виду, что гости играли в меньшинстве почти всю встречу. В самом начале был удален Йоаким Мэле.

В итоге "Вольфсбург" с бюджетом в 234,6 млн евро скатывается в первую лигу немецкого чемпионата. А вместо него в высший дивизион поднимается "Падерборн" (40,58 млн евро).

Здесь стоит заметить, что команда Лука Кваснёка вернулась в Бундеслигу спустя 6 лет.

