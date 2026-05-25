Сборная Испании объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Главный тренер "красной фурии" Луис де ла Фуэнте в окончательную заявку испанской дружины включил 26 футболистов.
🔴 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 I Arranca el evento donde Luis de la Fuente va a anunciar la lista para la #CopaMundialFIFA.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал") и Жоан Гарсия ("Барселона").
Защитники: Марк Кукурелья ("Челси"), Алекс Гримальдо ("Байер"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба "Барселона"), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба "Атлетико") и Педро Порро ("Тоттенхэм").
Полузащитники: Педри, Гави (оба "Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба "Арсенал"), Родри ("Манчестер Сити") и Алекс Баэна ("Атлетико").
Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Кристал Пэлас"), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все "Барселона"), Борха Иглесиас ("Сельта") и Виктор Муньос ("Осасуна").
Испания на ЧМ-2026 сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
