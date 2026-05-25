#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Сборная Испании объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав Чемпионов Европы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 16:40 Фото: Instagram/SEFUTBOL
Действующие чемпионы Европы и одни из главных фаворитов предстоящего мундиаля – команда Испании – определилась со списком игроков для поездки на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "красной фурии" Луис де ла Фуэнте в окончательную заявку испанской дружины включил 26 футболистов.

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал") и Жоан Гарсия ("Барселона").

Защитники: Марк Кукурелья ("Челси"), Алекс Гримальдо ("Байер"), Эмерик Лапорт ("Атлетик"), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба "Барселона"), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба "Атлетико") и Педро Порро ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Педри, Гави (оба "Барселона"), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба "Арсенал"), Родри ("Манчестер Сити") и Алекс Баэна ("Атлетико").

Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Йереми Пино ("Кристал Пэлас"), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все "Барселона"), Борха Иглесиас ("Сельта") и Виктор Муньос ("Осасуна").

Испания на ЧМ-2026 сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

А неделю назад голом в эстонском чемпионате отметился легендарный Яари Литманен, которому в феврале исполнилось 55 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав ЧМ-2026
09:43, 15 мая 2026
Вице-чемпионы мира объявили свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
15:29, 22 мая 2026
Самая дорогая футбольная сборная мира назвала состав на ЧМ-2026
Футбол Аргентина Состав
09:59, 12 мая 2026
Аргентина объявила свой расширенный состав на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амангельды в финале ЧА в Дананге
16:25, Сегодня
Казахстанский "вольник" Амангельды проиграл в финале чемпионата Азии по борьбе
Чесноков может вернуться в &quot;Тобыл&quot;
16:09, Сегодня
"Тобыл" хочет вернуть Ислама Чеснокова из "Хартса"
Александр Шевченко
15:48, Сегодня
Александр Шевченко проиграл 21-летнему американцу в первом круге "Ролан Гаррос"
&quot;Ордабасы&quot; готовит трансферы
15:35, Сегодня
"Ордабасы" готовит трансферы для углубления состава команды
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: