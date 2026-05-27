Елена Рыбакина встретится с соперницей из Украины 27 мая

27 мая первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

26-летняя Юлия Стародубцева занимает 55-е место в рейтинге WTA. Еще до старта "Ролан Гаррос" она успела наиграть на этом покрытии 17 матчей, в которых одержала 11 побед.

В Париже Юлия защищает очки за прошлогодний третий круг и первый шаг на этом пути сделала более чем уверенно. В первом круге со счетом 6:3, 6:1 она разгромила россиянку Анну Блинкову (103-е место).

Встреча Рыбакиной и Стародубцевой запланирована на 16:00 по казахстанскому времени.

В этом году призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет 61 723 000 евро. Победительница заработает 2 800 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков.

А вот главная соперница Рыбакиной с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026". 26 мая Арина Соболенко за 1 час и 16 минут расправилась с испанкой Джессикой Бусас Манейро.