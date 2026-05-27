#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Елена Рыбакина встретится с соперницей из Украины 27 мая

Рыбакина - Стародубцева, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 05:40 Фото: j48tennis
27 мая первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой во втором круге "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

26-летняя Юлия Стародубцева занимает 55-е место в рейтинге WTA. Еще до старта "Ролан Гаррос" она успела наиграть на этом покрытии 17 матчей, в которых одержала 11 побед.

В Париже Юлия защищает очки за прошлогодний третий круг и первый шаг на этом пути сделала более чем уверенно. В первом круге со счетом 6:3, 6:1 она разгромила россиянку Анну Блинкову (103-е место).

Встреча Рыбакиной и Стародубцевой запланирована на 16:00 по казахстанскому времени.

В этом году призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет 61 723 000 евро. Победительница заработает 2 800 000 евро и получит 2000 рейтинговых очков.

А вот главная соперница Рыбакиной с победы стартовала на "Ролан Гаррос-2026". 26 мая Арина Соболенко за 1 час и 16 минут расправилась с испанкой Джессикой Бусас Манейро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Теннис, спортсменка, ракетка
05:37, 11 июня 2025
Сопернице Рыбакиной не дали встретиться с ней в Лондоне
Теннис, спортсменка, ракетка
06:08, 29 мая 2025
Рыбакина прокомментировала выход в третий круг "Ролан Гаррос"
Когда и с кем сразится Елена Рыбакина в матче первого круга "Ролан Гаррос"
07:43, 30 мая 2023
Когда и с кем сразится Елена Рыбакина в матче первого круга "Ролан Гаррос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол оценил перспективу боя против Ислама Махачева
05:19, Сегодня
Дмитрий Бивол оценил перспективу боя против Ислама Махачева
Даниил Медведев объяснил сенсационное поражение на старте &quot;Ролан Гаррос&quot;
04:52, 27 мая 2026
Даниил Медведев объяснил сенсационное поражение на старте "Ролан Гаррос"
Тренер Верхувена раскрыл детали разговора с рефери после скандального боя против Усика
04:17, 27 мая 2026
Тренер Верхувена раскрыл детали разговора с рефери после скандального боя против Усика
&quot;Здесь футбол на уровне религии&quot;: Шушеначев высказался о критике болельщиков &quot;Актобе&quot;
03:48, 27 мая 2026
"Здесь футбол на уровне религии": Шушеначев высказался о критике болельщиков "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: