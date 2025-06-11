Сопернице Рыбакиной не дали встретиться с ней в Лондоне

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге Queen’s Club Championships, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Лондоне казахстанская теннисистка Юлия Путинцева встречалась с хозяйкой корта Хизер Уотсон.

Занимающая 27-е место в рейтинге WTA Путинцева сенсационно проиграла 164-й ракетке мира со счетом 4:6, 3:6 и завершила борьбу в одиночном разряде.

Матч длился 1 час 22 минуты. Юлия совершила два брейка, но проиграла четыре гейма на своей подаче. Счет в личном противостоянии между теннисистками сложился в 4:2 в пользу британки.

Хизер Уотсон во втором круге встретится с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее выяснилось, что Анна Данилина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира в парном разряде.