#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
508.42
580.72
6.48
Спорт

Сопернице Рыбакиной не дали встретиться с ней в Лондоне

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 05:37 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге Queen’s Club Championships, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в Лондоне казахстанская теннисистка Юлия Путинцева встречалась с хозяйкой корта Хизер Уотсон.

Занимающая 27-е место в рейтинге WTA Путинцева сенсационно проиграла 164-й ракетке мира со счетом 4:6, 3:6 и завершила борьбу в одиночном разряде.

Матч длился 1 час 22 минуты. Юлия совершила два брейка, но проиграла четыре гейма на своей подаче. Счет в личном противостоянии между теннисистками сложился в 4:2 в пользу британки.

Хизер Уотсон во втором круге встретится с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее выяснилось, что Анна Данилина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира в парном разряде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Знаменитый тренер получил ученую степень университета в Манчестере
Спорт
17:29, 10 июня 2025
Знаменитый тренер получил ученую степень университета в Манчестере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: