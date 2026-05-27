Соболенко вышла на корт 32-градусного Парижа с 23 каратами бриллиантов на шее

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко привлекла внимание публики на "Ролан Гаррос" необычным спортивным стилем в сочетании с дорогими украшениями, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz со ссылкой на tennis.com, Соболенко пробилась во второй раунд French Open, обыграв Джессику Бузас Манейро из Испании со счетом 6:4, 6:2.

Сейчас в Париже продолжается изнуряющая жара, поэтому поклонники спортсменки задались вопросом, не отягощают ли белоруску украшения, инкрустированные более чем 200 каратами драгоценных камней, включая 23 карата бриллиантов.

"Я не люблю расслабляться, знаете ли. Мне нравится бросать себе вызов!" – со смехом ответила Соболенко, когда ее спросили об образе на корте.

Соболенко показала в социальных сетях фрагмент своего образа от Nike: многослойный наряд из дышащей черной сетки поверх красного спортивного платья с красными акцентами вдоль выреза и на ногтях.

Во втором круге первая ракетка турнира встретится с французской теннисисткой Эльзой Жакмо. Этот матч состоится 28 мая.

Ранее легенда тенниса высказался о финале между Рыбакиной и Соболенко на "Ролан Гаррос".