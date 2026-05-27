#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
477.48
555.83
6.65
Спорт

Соболенко вышла на корт 32-градусного Парижа с 23 каратами бриллиантов на шее

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 19:59 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко привлекла внимание публики на "Ролан Гаррос" необычным спортивным стилем в сочетании с дорогими украшениями, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz со ссылкой на tennis.com, Соболенко пробилась во второй раунд French Open, обыграв Джессику Бузас Манейро из Испании со счетом 6:4, 6:2.

Сейчас в Париже продолжается изнуряющая жара, поэтому поклонники спортсменки задались вопросом, не отягощают ли белоруску украшения, инкрустированные более чем 200 каратами драгоценных камней, включая 23 карата бриллиантов.

"Я не люблю расслабляться, знаете ли. Мне нравится бросать себе вызов!" – со смехом ответила Соболенко, когда ее спросили об образе на корте.

Соболенко показала в социальных сетях фрагмент своего образа от Nike: многослойный наряд из дышащей черной сетки поверх красного спортивного платья с красными акцентами вдоль выреза и на ногтях.

Во втором круге первая ракетка турнира встретится с французской теннисисткой Эльзой Жакмо. Этот матч состоится 28 мая.

Ранее легенда тенниса высказался о финале между Рыбакиной и Соболенко на "Ролан Гаррос".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Арина Соболенко победила Чжэн Циньвэнь
07:24, 26 марта 2025
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами
Теннис
06:22, 12 февраля 2025
Кошка перешла дорогу Соболенко на корте
Первая ракетка мира
08:56, 12 августа 2025
Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Улытау&quot;
19:52, Сегодня
"Иртыш" и "Улытау" поделили очки в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
19:25, Сегодня
Видеообзор ничейного матча "Алтай" - "Астана" в КПЛ
Фото: UFC
19:12, Сегодня
"Думал о том, чтобы не выйти": Илия Топурия вспомнил о первом бое в MMA
Денис Евсеев и Раду Албот
18:43, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал парного турнира в Кишинёве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: