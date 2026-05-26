"Ордабасы" готовится нанести первое поражение "Кайрату" в КПЛ-2026

27 мая начнутся игры 12-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где центральный матч пройдет спустя сутки в Шымкенте. Там местный "Ордабасы" примет чемпиона страны алматинский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

У обеих команд после 11 туров текущего сезона в графе поражений пока стоят нули и по семь побед. "Кайрат" лидирует в турнирной таблице с активом в 26 очков, опережая южан всего лишь на один балл. При этом шымкентский коллектив имеет игру в запасе.

Так что предстоящий матч очень важен с разных позиций, победитель противостояния получает немало преимуществ в чемпионской гонке сезона.

Футболисты "Ордабасы" при поддержке своих фанатов планируют дать бой чемпиону республики и хотят стать той первой командой, которая собирается нанести первое поражение гостям в КПЛ-2026.

А настроение у подопечных Андрея Мартина сейчас прекрасное: на днях они вернулись из Костаная, где разгромили обладателя Кубка РК "Тобыл" со счетом 3:0.

В свою очередь дружина Рафаэля Уразбахтина в Алматы 23 мая не смогла обыграть кызылординский "Кайсар" (0:0).

Битва между "Ордабасы" и "Кайратом" пройдет 28 мая на стадионе имени Кажымукана, начало в 20:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport.