Спорт

Минспорта РК ответило на претензии олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

Фигурист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 22:55 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана прокомментировала ситуацию с выплатами олимпийскому чемпиону Михаилу Шайдорову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший олимпийским чемпионом Игр-2026 в Милане, заявил, что после завоевания золотой медали ему перестали выплачивать заработную плату.

В ведомстве посчитали важным прояснить юридические и финансовые аспекты взаимодействия с фигуристом. По словам Министерства туризма и спорта, его главная задача – обеспечить олимпийскому чемпиону максимально комфортные условия для подготовки, и всесторонняя поддержка атлета остается неизменным приоритетом.

"Выплата заработной платы спортсменам Дирекции развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объеме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновленные в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора", – объяснили в Минспорта.

В частности, в настоящее время стороны согласовывают стандартные для спорта высших достижений индикаторы эффективности. Это общемировая практика, основанная на принципах взаимных обязательств и целевого использования бюджетных средств.

Подобные контракты активно применяются спортивными ведомствами Великобритании, Австралии, Германии, Южной Кореи и других ведущих стран. Государство гарантирует спортсменам хорошие условия и полное обеспечение, ожидая взамен стремления к максимальным спортивным результатам.

При этом в министерстве подчеркнули, что вне зависимости от процесса согласования нового трудового договора государство в полном объеме выполняет все обязательства по поощрению Михаила Шайдорова за его исторический триумф на Олимпийских играх в Милане.

За завоевание золотой медали спортсмену предусмотрена денежная выплата в размере 250 тысяч долларов США, предоставление трехкомнатной квартиры в городе Алматы, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Ранее мы писали о том, что Михаил Шайдоров повторил культовый танец Джексона на льду.

