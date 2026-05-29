Определились полуфиналисты ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе

В ночь на 29 мая завершились все матчи стадии четвертьфинала чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в швейцарских городах Цюрих и Фрибург, сообщает Zakon.kz.

По итогам поединков 1/4 финала за бортом соревнований осталась команда США, действующие чемпионы мира.

Они были разгромлены главным фаворитом нынешнего сезона, представителями Канады со счетом 0:4. Финляндия не имела особых проблем в противостоянии с Чехией 4:1, а Норвегия была сильнее Латвии (2:0).

Хозяева турнира, Швейцария, порадовала своих болельщиков, одолев не слабую Швецию – 3:1.

Таким образом в полуфинале ЧМ-2026 Канада сразится с Финляндией, а Швейцария встретится с Норвегией. Игры пройдут 30 мая.

А уже спустя сутки зрители смогут лицезреть матч за "бронзу" и финал текущего турнира.

Тем временем на Открытом чемпионате Франции по теннису остался только один представитель Казахстана – Анна Данилина, которая накануне выиграла матч в парном разряде.

Затем она с в дуэте с американцем Джей Джей Трейси удачно стартовали в миксте.