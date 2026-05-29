Назван величайший футболист в истории мировых чемпионатов

11 июня стартует очередное мировое первенство по футболу, в преддверии которого эксперты обозначили список значимых игроков в истории, где главенствующую роль отдали легендарному бразильцу Пеле, сообщает Zakon.kz.

По версии издания The Independent, культовая личность мирового футбола Пеле назван величайшим игроком в истории чемпионатов мира.

Далее по рейтингу, который составили 14 журналистов, на второй позиции оказался знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Призовую тройку замкнул еще один представитель Аргентины и ее нынешний капитан Лионель Месси.

В топ-5 рейтинга величайших игроков также вошли Франц Беккенбауэр (Германия) и Роналдо (Бразилия).

Список первой десятки авторитетных личностей еще пополнили Зинедин Зидан (Франция), Гарринча (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Герд Мюллер (Германия) и Мирослав Клозе (Германия).

Вдобавок эксперты The Independent не забыли про других исторических знаменитостей мирового футбола: Йохан Кройфф (11 место), Лотар Маттеус (12), Мишель Платини (28), Лев Яшин (32), Дидье Дешам (47).

