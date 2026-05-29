#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

Назван величайший футболист в истории мировых чемпионатов

Футбол Величайший футболист, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 11:13 Фото: Instagram/pele
11 июня стартует очередное мировое первенство по футболу, в преддверии которого эксперты обозначили список значимых игроков в истории, где главенствующую роль отдали легендарному бразильцу Пеле, сообщает Zakon.kz.

По версии издания The Independent, культовая личность мирового футбола Пеле назван величайшим игроком в истории чемпионатов мира.

Далее по рейтингу, который составили 14 журналистов, на второй позиции оказался знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Призовую тройку замкнул еще один представитель Аргентины и ее нынешний капитан Лионель Месси.

В топ-5 рейтинга величайших игроков также вошли Франц Беккенбауэр (Германия) и Роналдо (Бразилия).

Список первой десятки авторитетных личностей еще пополнили Зинедин Зидан (Франция), Гарринча (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Герд Мюллер (Германия) и Мирослав Клозе (Германия).

Вдобавок эксперты The Independent не забыли про других исторических знаменитостей мирового футбола: Йохан Кройфф (11 место), Лотар Маттеус (12), Мишель Платини (28), Лев Яшин (32), Дидье Дешам (47).

А накануне английский "Кристал Пэлас" впервые в своей истории выиграл Лигу конференций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Пеле признали лучшим игроком в истории мировых чемпионатов
14:29, 03 ноября 2023
Короля футбола Пеле признали лучшим игроком мировых первенств
Футбол Комент ФИФА
15:56, 21 ноября 2025
Президент FIFA назвал ЧМ-2026 самым величайшим в истории
Футбол Лучший игрок
10:59, 01 декабря 2023
Роналду назван лучшим футболистом за всю историю "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анастасия Потапова
11:59, Сегодня
Анастасия Потапова рассказала о преимуществах смены спортивного гражданства на австрийское
Наставник &quot;Ордабасы&quot; Мартин подвёл итоги встречи против &quot;Кайрата&quot; в КПЛ
11:39, Сегодня
Наставник "Ордабасы" Мартин подвёл итоги встречи против "Кайрата" в КПЛ
Ислам Махачев
11:28, Сегодня
"Не дойдёт до решения судей": Махачев дал прогноз на бой Топурии в Белом доме
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
11:25, Сегодня
Казахстан проиграл две полуфинальные схватки на чемпионате Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: