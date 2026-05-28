"Кристал Пэлас" впервые в своей истории выиграл Лигу конференций УЕФА

Минувшей ночью английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" стал победителем третьего по значимости клубного турнира Европы – Лиги конференций. В финале "Орлы" обыграли испанскую "Райо Вальекано" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Решающий матч турнира прошел в Германии на "Ред Булл Арене", где единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

Для "Кристал Пэлас" это первый титул в дебютном сезоне в еврокубках. А за всю свою историю "стекольщики" становились лучшими в трех турнирах: до этого они брали Кубок и Суперкубок Англии.

И что интересно, все эти титулы были завоеваны с уходящим после этого сезона наставником Оливером Гласнером.

После успеха "Пэлас" английские команды могут выиграть сразу три еврокубка в одном сезоне. Ранее "Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, переиграв в финале "Фрайбург".

Плюс есть шанс у лондонского "Арсенала" 30 мая забрать Лигу чемпионов УЕФА, если победят французский ПСЖ.

Здесь также нужно отметить заслуги австрийского главного тренера "Кристал Пэлас" Гласнера, который добился четвертого трофея в своей карьере: три с англичанами и один с "Айнтрахтом".

В 2022 году он с немцами взял Лигу Европы УЕФА.

Благодаря победе в Лиге конференций команда Оливера Гласнера в будущем сезоне впервые выступит в Лиге Европы.

"Этот вечер особенный, наша 60-я игра и коллеги носятся весь сезон по полю. У нас были трудности, но в такие вечера, как этот, ребята показывают себя с лучшей стороны. Это особенные моменты с особенными людьми, это воспоминания на всю жизнь. Моя семья тоже здесь. Это невероятно. Я просто пытаюсь все это осмыслить". Капитан "КП" Дин Хэндерсон

Послезавтра решающим матчем Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Арсеналом" завершится большой сезон в Европе.

В преддверии этого поединка ключевой игрок "парижан" рассказал о секрете успеха своих коллег за последние годы.