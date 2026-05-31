Казахстанка Анна Данилина пробилась в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2026"

31 мая 2026 года лидер казахстанского женского тенниса в парном разряде Анна Данилина сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

В матче третьего круга "Ролан Гаррос-2026" наша спортсменка Анна Данилина в дуэте с Александрой Крунич из Сербии ровно за полтора часа одолели представительниц Украины Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую – 6:4, 6:4.

Соперницы по четвертьфиналу текущего турнира станут известны после завершения матча между Эллен Перез (Австралия)/Деми Шуурс (Нидерланды) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Людмила Самсонова (Россия).

Напомним, что Данилина и Крунич получили от организаторов соревнований второй номер посева и до четвертьфинала сумели обыграть две пары.

На старте французского первенства они смогли одолеть теннисисток Чехии – Джесику Малечкову и Мириам Скоч.

Затем победили Майю Джойнт (Австралия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия).