Казахстанка Анна Данилина пробилась в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2026"
Фото: Instagram/AlexKrunic
31 мая 2026 года лидер казахстанского женского тенниса в парном разряде Анна Данилина сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.
В матче третьего круга "Ролан Гаррос-2026" наша спортсменка Анна Данилина в дуэте с Александрой Крунич из Сербии ровно за полтора часа одолели представительниц Украины Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую – 6:4, 6:4.
Соперницы по четвертьфиналу текущего турнира станут известны после завершения матча между Эллен Перез (Австралия)/Деми Шуурс (Нидерланды) и Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Людмила Самсонова (Россия).
Напомним, что Данилина и Крунич получили от организаторов соревнований второй номер посева и до четвертьфинала сумели обыграть две пары.
На старте французского первенства они смогли одолеть теннисисток Чехии – Джесику Малечкову и Мириам Скоч.
Затем победили Майю Джойнт (Австралия) и Ханне Вандевинкель (Бельгия).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript