#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Уругвай определился с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 22:01 Фото: Instagram/aufoficial
Двукратный чемпион мира по футболу – сборная Уругвая – назвал свой состав для выступления на чемпионате мира 2026 года. В окончательную заявку вошли 26 игроков, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "небесно-голубых" Марсело Бьелса включил в список футболистов, выступающих в сильнейших чемпионатах Европы, Азии и Южной Америки.

Вратари: Серхио Рочет ("Интернасьонал"), Фернандо Муслера ("Эстудиантес") и Сантьяго Меле ("Монтеррей").

Защитники: Гильермо Варела ("Фламенго"), Рональд Араухо ("Барселона"), Хосе Хименес ("Атлетико"), Сантьяго Буэно ("Вулверхэмптон"), Себастьян Касерес ("Америка"), Матиас Оливера ("Наполи"), Хоакин Пикерес ("Палмейрас") и Матиас Винья ("Ривер Плейт").

Полузащитники: Мануэль Угарте ("Манчестер Юнайтед"), Эмилиано Мартинес ("Палмейрас"), Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм"), Федерико Вальверде ("Реал"), Агустин Каноббио ("Флуминенсе"), Хуан Санабрия ("Реал Солт-Лейк"), Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"), Николас де ла Крус ("Фламенго"), Родриго Саласар ("Спортинг"), Факундо Пельистри ("Панатинаикос"), Максимилиано Араухо ("Спортинг") и Брайан Родригес Браво ("Америка").

Нападающие: Родриго Агирре ("Тигрес"), Федерико Виньяс ("Реал Овьедо") и Дарвин Нуньес ("Аль-Хилаль").

На ЧМ-2026 Уругвай попал в группу H, где сыграет со сборными Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

А на днях были объявлены дата и место церемонии вручения "Золотого мяча-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав ЧМ-2026
15:50, 12 мая 2026
Определена первая сборная с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
08:43, 29 мая 2026
Аргентина объявила свой состав для выступления на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
17:53, 13 мая 2026
Сборная Швеции определилась с составом на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спартак&quot; из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
22:37, Сегодня
"Спартак" из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
21:53, Сегодня
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду и взяла бронзу чемпионата мира по хоккею
21:22, Сегодня
Сборная Норвегии сенсационно обыграла Канаду и взяла "бронзу" чемпионата мира по хоккею
Казахстанские легкоатлетки завоевали &quot;серебро&quot; на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
20:44, Сегодня
Казахстанские легкоатлетки завоевали "серебро" на молодёжном чемпионате Азии в Гонконге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: