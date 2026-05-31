Уругвай определился с окончательным составом на ЧМ-2026 по футболу

Фото: Instagram/aufoficial

Двукратный чемпион мира по футболу – сборная Уругвая – назвал свой состав для выступления на чемпионате мира 2026 года. В окончательную заявку вошли 26 игроков, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер "небесно-голубых" Марсело Бьелса включил в список футболистов, выступающих в сильнейших чемпионатах Европы, Азии и Южной Америки. Публикация от AUF | Selección Uruguaya (@aufoficial) Вратари: Серхио Рочет ("Интернасьонал"), Фернандо Муслера ("Эстудиантес") и Сантьяго Меле ("Монтеррей"). Защитники: Гильермо Варела ("Фламенго"), Рональд Араухо ("Барселона"), Хосе Хименес ("Атлетико"), Сантьяго Буэно ("Вулверхэмптон"), Себастьян Касерес ("Америка"), Матиас Оливера ("Наполи"), Хоакин Пикерес ("Палмейрас") и Матиас Винья ("Ривер Плейт"). Полузащитники: Мануэль Угарте ("Манчестер Юнайтед"), Эмилиано Мартинес ("Палмейрас"), Родриго Бентанкур ("Тоттенхэм"), Федерико Вальверде ("Реал"), Агустин Каноббио ("Флуминенсе"), Хуан Санабрия ("Реал Солт-Лейк"), Джорджиан де Арраскаэта ("Фламенго"), Николас де ла Крус ("Фламенго"), Родриго Саласар ("Спортинг"), Факундо Пельистри ("Панатинаикос"), Максимилиано Араухо ("Спортинг") и Брайан Родригес Браво ("Америка"). Нападающие: Родриго Агирре ("Тигрес"), Федерико Виньяс ("Реал Овьедо") и Дарвин Нуньес ("Аль-Хилаль"). На ЧМ-2026 Уругвай попал в группу H, где сыграет со сборными Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. А на днях были объявлены дата и место церемонии вручения "Золотого мяча-2026".

Поделитесь новостью