Стал известен рейтинг Рыбакиной после "Ролан Гаррос"

По окончании Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранит вторую строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным после того, как 31 мая Марта Костюк выбила четырехкратную чемпионку турнира Игу Швёнтек в 1/8 финала со счетом 7:5, 6:1.

"Этот "Ролан Гаррос" – просто какой-то звездопад. Все самые сильные из топ-10 вылетели уже в самом начале: Рыбакина, Швёнтек, Пегула, Анисимова, Мухова", – отмечают любители тенниса.

По их мнению, пока это лучший "Ролан Гаррос" за последние годы.

"Интрига все еще есть. Арина не в прайме и далеко не факт, что она выиграет тут титул. Слишком много тех, кто может победить", – в ожидании очередных сюрпризов пишут спортивные эксперты.

Но независимо от исхода в финале Открытого чемпионата Франции по теннису, четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Арина Соболенко сохранит за собой первое место в рейтинге WTA.