17-летний теннисист из Казахстана продолжает победное шествие на "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в 1/8 финала юниорского "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Во втором круге 17-летний спортсмен, посеянный под восьмым номером, уверенно обыграл американца Агасси Рашера, занимающего 94-е место в юниорском рейтинге ITF. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 и продолжалась чуть более часа.

Нурланулы полностью контролировал ход матча и без особых проблем оформил путевку в следующий раунд престижного турнира Большого шлема в Париже.

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с победителем матча между пуэрториканцем Янником Альваресом и бразильцем Леонардо Шторком Франкой.

Поддержать молодого теннисиста на трибуны пришел президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина завершила выступление в Париже.