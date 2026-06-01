#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

17-летний теннисист из Казахстана продолжает победное шествие на "Ролан Гаррос"

17-летний теннисист из Казахстана продолжает победное шествие в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 23:19 Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в 1/8 финала юниорского "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Во втором круге 17-летний спортсмен, посеянный под восьмым номером, уверенно обыграл американца Агасси Рашера, занимающего 94-е место в юниорском рейтинге ITF. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 и продолжалась чуть более часа.

Нурланулы полностью контролировал ход матча и без особых проблем оформил путевку в следующий раунд престижного турнира Большого шлема в Париже.

За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с победителем матча между пуэрториканцем Янником Альваресом и бразильцем Леонардо Шторком Франкой.

Поддержать молодого теннисиста на трибуны пришел президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина завершила выступление в Париже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Зангар Нурланулы, теннис, победа
00:00, 05 сентября 2025
Зангар Нурланулы сотворил еще одну громкую сенсацию на юниорском US Open-2025
Зангар Нурланулы
11:53, 12 октября 2025
Казахстанский теннисист-юниор выиграл престижный турнир в Корее
Зангар Нурланулы выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
09:24, 08 декабря 2024
Казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
22:50, Сегодня
Александр Шевченко одержал тяжёлую победу на турнире в Чехии
Фото: ХК &quot;Шанхайские Драконы&quot;
22:25, Сегодня
Соперник "Барыса" по КХЛ "Шанхай Дрэгонс" официально объявил об уходе 22 хоккеистов
Фото: UFC
21:48, Сегодня
Арман Царукян объяснил, почему участвует в схватках на турнирах RAF
Фото: пресс-служба КТФ
21:17, Сегодня
Зангар Нурланулы проиграл в первом раунде "Ролан Гаррос" в парном разряде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: