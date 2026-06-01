17-летний теннисист из Казахстана продолжает победное шествие на "Ролан Гаррос"
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вышел в 1/8 финала юниорского "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.
Во втором круге 17-летний спортсмен, посеянный под восьмым номером, уверенно обыграл американца Агасси Рашера, занимающего 94-е место в юниорском рейтинге ITF. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 и продолжалась чуть более часа.
Нурланулы полностью контролировал ход матча и без особых проблем оформил путевку в следующий раунд престижного турнира Большого шлема в Париже.
За выход в четвертьфинал казахстанец сыграет с победителем матча между пуэрториканцем Янником Альваресом и бразильцем Леонардо Шторком Франкой.
Поддержать молодого теннисиста на трибуны пришел президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.
Ранее сообщалось, что Анна Данилина завершила выступление в Париже.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript