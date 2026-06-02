Выяснилось, где и когда Рыбакина испытает силы после поражения на "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Лондоне, который состоится с 8 по 14 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Организаторы турнира The Queen’s Club Championships подтвердили участие Елены Рыбакиной в этих соревнованиях. Казахстанка вошла в основную сетку после того, как от участия отказалась представительница Чехии Линда Носкова.

Также на соревнованиях выступят Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Белинда Бенчич, Марта Костюк, Виктория Мбоко и другие теннисистки из числа лидеров мирового рейтинга.

Пока что последним турниром для Рыбакиной стал "Ролан Гаррос", где казахстанка во втором круге уступила украинке Юлии Стародубцевой. Ранее стал известен рейтинг Рыбакиной после "Ролан Гаррос".