Спорт

Выяснилось, где и когда Рыбакина испытает силы после поражения на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 06:59 Фото: Instagram/lenarybakina
Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в Лондоне, который состоится с 8 по 14 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Meta-ratings.kz, казахстанская теннисистка получила место в основной сетке после отказа одной из участниц соревнований.

Организаторы турнира The Queen’s Club Championships подтвердили участие Елены Рыбакиной в этих соревнованиях. Казахстанка вошла в основную сетку после того, как от участия отказалась представительница Чехии Линда Носкова.

Также на соревнованиях выступят Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Белинда Бенчич, Марта Костюк, Виктория Мбоко и другие теннисистки из числа лидеров мирового рейтинга.

Пока что последним турниром для Рыбакиной стал "Ролан Гаррос", где казахстанка во втором круге уступила украинке Юлии Стародубцевой. Ранее стал известен рейтинг Рыбакиной после "Ролан Гаррос".

