Спорт

Победители Лиги чемпионов УЕФА побывали на приеме у президента Франции

Футбол Прием Президент , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:50
Вся Франция уже вторые сутки празднует победу ПСЖ в финале Лиги чемпионов УЕФА. Сразу после приезда команды из Будапешта футболистов принял в своей резиденции глава Франции, сообщает Zakon.kz.

Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит встретился с победителями Лиги чемпионов в Елисейском дворце.

Руководство, тренеры и футболисты клуба сделали совместную фотографию с главой государства и первой леди страны.

Как известно, в ночь на 31 мая ПСЖ второй год подряд завоевал титул лучшего клуба Европы, обыграв "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальти).

"Заставили нас переживать до последней секунды, были на нервах более 120 минут. Благодаря ПСЖ Франция за два года сделала то, чего не смогла сделать за 70 лет, завоевав два титула. Спасибо вам за это. Это грандиозно, гордость для ПСЖ, Парижа и всей страны. Каждый отдавал себя до конца, никто не унывал, не сдавались и демонстрировали единство, силу характера и зрелость. Вы выстояли и поднялись на новый уровень. Это признак величайшей команды Европы".Эммануэль Макрон

Накануне с раннего утра и до поздней ночи на улицах Парижа проходил парад по случаю победы "парижан" в Лиге чемпионов.

В программе празднования были торжественные мероприятия на Марсовом поле и на арене "Парк-де-Пренс".

Все эти действия начались уже с парижского аэропорта, и чемпионский поезд проехался по известным местам города.

Таким образом, большой европейский футбольный сезон завершен. "Астон Вилла" забрала Лигу Европы УЕФА, а "Кристал Пэлас" впервые в своей истории выиграл Лигу конференций.

