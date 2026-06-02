Спорт

Турция огласила окончательную заявку на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 16:47 Фото: Instagram/millitakimlar
Прошедшей ночью сборная Турции по футболу у себя дома разгромила Северную Ирландию со счетом 4:0 в рамках товарищеского матча. После этого "лунные звезды" назвали свой состав на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В окончательный состав турецкой дружины ее главный тренер, итальянец Винченцо Монтелла включил 26 игроков.

Вратари: Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед"), Мерт Гюнок ("Фенербахче") и Угурджан Чакыр ("Галатасарай").

Защитники: Абдюлькерим Бардакджи ("Галатасарай"), Чаглар Сеюнджю ("Фенербахче"), Эврен Эльмали ("Галатасарай"), Ферди Кадыоглу ("Брайтон"), Мерих Демирал ("Аль-Ахли"), Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Озан Кабак ("Хоффенхайм"), Самет Акайдин ("Ризеспор") и Зеки Челик ("Рома").

Полузащитники: Хакан Чалханоглу ("Интер"), Исмаил Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кекчю ("Бешикташ") и Салих Озджан ("Боруссия–Д").

Нападающие: Арда Гюлер ("Реал"), Барыш Йылмаз ("Галатасарай"), Джан Узун ("Айнтрахт"), Дениз Гюль ("Порту"), Ирфан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Фенербахче"), Огуз Айдын ("Фенербахче") и Юнус Акгюн ("Галатасарай").

На групповой стадии ЧМ-2026 турецкий коллектив в группе D встретится со сборными Австралии, Парагвая и США.

Тем временем уже объявлены сроки церемонии вручения "Золотого мяча-2026".

