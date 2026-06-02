Турция огласила окончательную заявку на ЧМ-2026 по футболу
В окончательный состав турецкой дружины ее главный тренер, итальянец Винченцо Монтелла включил 26 игроков.
Вратари: Алтай Байындыр ("Манчестер Юнайтед"), Мерт Гюнок ("Фенербахче") и Угурджан Чакыр ("Галатасарай").
Защитники: Абдюлькерим Бардакджи ("Галатасарай"), Чаглар Сеюнджю ("Фенербахче"), Эврен Эльмали ("Галатасарай"), Ферди Кадыоглу ("Брайтон"), Мерих Демирал ("Аль-Ахли"), Мерт Мюльдюр ("Фенербахче"), Озан Кабак ("Хоффенхайм"), Самет Акайдин ("Ризеспор") и Зеки Челик ("Рома").
Полузащитники: Хакан Чалханоглу ("Интер"), Исмаил Юксек ("Фенербахче"), Каан Айхан ("Галатасарай"), Оркун Кекчю ("Бешикташ") и Салих Озджан ("Боруссия–Д").
Нападающие: Арда Гюлер ("Реал"), Барыш Йылмаз ("Галатасарай"), Джан Узун ("Айнтрахт"), Дениз Гюль ("Порту"), Ирфан Кахведжи ("Касымпаша"), Кенан Йылдыз ("Ювентус"), Керем Актюркоглу ("Фенербахче"), Огуз Айдын ("Фенербахче") и Юнус Акгюн ("Галатасарай").
На групповой стадии ЧМ-2026 турецкий коллектив в группе D встретится со сборными Австралии, Парагвая и США.
