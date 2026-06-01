Бразилия разгромила Панаму перед стартом ЧМ-2026 по футболу

Самая титулованная футбольная сборная мира Бразилии с крупной победы начала свою подготовку к мировому первенству 2026 года. Прошедшей ночью "пентакампионы" в рамках товарищеского матча переиграли Панаму со счетом 6:2, сообщает Zakon.kz.

Начало разгрому футболистов Панамы положил на 58-й секунде вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который забил гол ударом из-за пределов штрафной. Для него этот мяч стал первым в составе бразильской дружины за последние полгода.

Вскоре он ассистировал своему партнеру Каземиро, а всего пятикратные чемпионы мира огорчили панамский коллектив шесть раз. Но с другой стороны получили в свои ворота два гола.

Минувшей ночью и накануне также прошел еще ряд товарищеских встреч с будущими участниками ЧМ-2026.

Так, Германия разгромила Финляндию (4:0), Украина победила Польшу (2:0), Япония была сильнее Исландии (1:0), Швейцария одолела Иорданию (4:1), Чехия справилась с Косово (2:1), Кабо-Верде переиграла Сербию (3:0), США взяли вверх над Сенегалом (3:2).

В поединке против Панамы не принимал участия один из лидеров бразильской сборной Неймар, появление которого на ЧМ-2026 пока стоит под большим вопросом.

