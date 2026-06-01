#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Бразилия разгромила Панаму перед стартом ЧМ-2026 по футболу

Футбол Разгром Панамы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 15:06 Фото: Instagram/brasil
Самая титулованная футбольная сборная мира Бразилии с крупной победы начала свою подготовку к мировому первенству 2026 года. Прошедшей ночью "пентакампионы" в рамках товарищеского матча переиграли Панаму со счетом 6:2, сообщает Zakon.kz.

Начало разгрому футболистов Панамы положил на 58-й секунде вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который забил гол ударом из-за пределов штрафной. Для него этот мяч стал первым в составе бразильской дружины за последние полгода.

Вскоре он ассистировал своему партнеру Каземиро, а всего пятикратные чемпионы мира огорчили панамский коллектив шесть раз. Но с другой стороны получили в свои ворота два гола.

Минувшей ночью и накануне также прошел еще ряд товарищеских встреч с будущими участниками ЧМ-2026.

Так, Германия разгромила Финляндию (4:0), Украина победила Польшу (2:0), Япония была сильнее Исландии (1:0), Швейцария одолела Иорданию (4:1), Чехия справилась с Косово (2:1), Кабо-Верде переиграла Сербию (3:0), США взяли вверх над Сенегалом (3:2).

В поединке против Панамы не принимал участия один из лидеров бразильской сборной Неймар, появление которого на ЧМ-2026 пока стоит под большим вопросом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Встреча Неймар
12:37, 28 мая 2026
Анчелотти тепло принял Неймара на базе бразильской сборной перед ЧМ-2026
Футбол Победа Бразилия
10:42, 26 марта 2025
Аргентина без Месси разгромила Бразилию и пробилась на ЧМ-2026
Футбол Комент тренера
12:21, 23 марта 2025
Наставник казахстанской сборной высказался о неудачном старте к ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айтмухан стал лучшим борцом месяцем
15:33, Сегодня
Казахстанец Ризабек Айтмухан признан лучшим борцом месяца по версии UWW
Шансы Зверева на РГ
15:13, Сегодня
Виландер оценил шансы Зверева на победу на "Ролан Гаррос"
Андрей Назаров
14:47, Сегодня
Бывший главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Назаров сравнил НХЛ и КХЛ
Жалгас Кайролла
14:22, Сегодня
"Золото" Айтмухана и триумф дзюдоистов: названы лучшие спортсмены Казахстана в мае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: