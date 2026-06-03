"Вегас" совершил камбэк в первом матче финала Кубка Стэнли против "Каролины"

Утром 3 июня в НХЛ состоялся первый поединок финальной серии Кубка Стэнли-2026, где клуб "Вегас Голден Найтс" в гостях отыгрался со счета 0:2 и обыграл "Каролину Харриккейнз" с итоговым показателем 5:4, сообщает Zakon.kz.

У "рыцарей" отличились Иван Барбашев, Ши Теодор, Томаш Гертл, Вильям Карлссон и Бретт Хауден.

А в активе хозяев льда дубль оформил Николай Элерс, плюс по одной шайбе забили Джордан Стаал и Шейн Гостисбеер.

Здесь нельзя не заметить, что уже на 25-й секунде этой встречи нападающий "Харрикейнз" Элерс открыл счет.

Таким образом, команда Джона Торторелла повела в финальном противостоянии (1-0) до четырех побед.

Второй матч этой серии вновь пройдет на льду "Каролины" 5 июня.

Тем временем Хорватия назвала состав своих футболистов для поездки на ЧМ-2026.