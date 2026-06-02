Хорватия назвала список своих футболистов для участия в ЧМ-2026

Одна из авторитетных футбольных сборных мира и трехкратные призеры мировых первенств – Хорватия – определилась во своим составом для поездки на предстоящий мундиаль, сообщает Zakon.kz.

Лидером "шашечных", как и на предыдущих двух чемпионатах мира, где они взяли "серебро" и "бронзу", будет 40-летний полузащитник итальянского "Милана" – Лука Модрич.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо-Загреб"), Доминик Котарски ("Копенгаген") и Ивор Пандур ("Халл Сити").

Защитники: Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Дуе Чалета-Цар ("Реал Сосьедад"), Йосип Шутало ("Аякс"), Йосип Станишич ("Бавария"), Марин Понграчич ("Фиорентина"), Кристиан Якич ("Аугсбург"), Мартин Эрлич ("Мидтьюлланн") и Лука Вушкович ("Гамбург").

Полузащитники: Лука Модрич ("Милан"), Матео Ковачич ("Манчестер Сити"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Никола Влашич ("Торино"), Лука Сучич ("Реал Сосьедад"), Мартин Батурина ("Комо"), Петар Сучич ("Интер"), Никола Моро ("Болонья") и Тони Фрук ("Риека").

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Будимир ("Осасуна"), Марко Пашалич ("Орландо Сити"), Петар Муса ("Даллас") и Игор Матанович ("Фрайбург").

На ЧМ-2026 команда Златко Далича сыграет в группе L, где ее соперниками будут Англия, Панама и Гана.

Между тем в прошедшие выходные 180 полицейских Парижа обратились за медицинской помощью в ходе беспорядков с болельщиками.

