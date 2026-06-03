#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

114-я ракетка мира сотворила чудо и пробилась в полуфинал "Ролан Гаррос"

Теннис Полуфинал Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:44 Фото: Instagram/rolandgarros
Несомненно, главной сенсацией нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису будет 24-летняя полячка Майя Хвалинска, которая завоевала путевку в полуфинал текущих соревнований в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад польская теннисистка, которая приехала в Париж в качестве 114-й ракетки мира, сумела оставить за бортом французского первенства 22-ю сеяную из России Анну Калинскую – 7:6 (7:3), 6:3.

И теперь впервые в своей карьере Майя попытается получить матч за титул чемпионки "Ролан Гаррос".

Следующей соперницей Хвалинска будет или Арина Соболенко (Беларусь), или Диана Шнайдер (Россия), встреча между ними идет в эти минуты.

Надо подчеркнуть, что польская спортсменка добралась до полуфинала, одержав восемь побед подряд на своем пути, три из которых пришлись на квалификационной стадии.

Успешно пройдя отбор, Майя Хвалинска на старте основы нокаутировала известную китаянку Чжэн Циньвэнь.

После этого от полячки пострадали не менее топовые теннисистки в лице Элизы Мертенс, Марии Саккари и Диан Пэрри.

Сегодня, 3 июня 2026 года, поздно вечером на кортах Парижа также станут известны последние полуфиналисты в мужской сетке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Победа РГ
17:15, 29 мая 2025
Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
Теннис Победа Второй Круг
21:05, 27 мая 2026
Рыбакина проиграла 55-й ракетке мира и вылетела из "Ролан Гаррос-2026"
Теннис Полуфинал РГ
18:28, 04 июня 2025
Анна Данилина сенсационно вышла в полуфинал парных игр на "Ролан Гаррос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абдулрашид Садулаев
16:38, Сегодня
Абдулрашид Садулаев похвалил борьбу Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
&quot;Женис&quot; отдал хавбека &quot;Шахтеру&quot;
16:21, Сегодня
"Женис" объявил о переходе полузащитника Ульшина в "Шахтёр"
Молодёжная сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Португалией на ЧЕ-2026
16:00, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Португалией на ЧЕ-2026
Александр Шевченко
15:55, Сегодня
Пять геймов проиграл на своей подаче Александр Шевченко на турнире в Чехии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: