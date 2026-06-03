114-я ракетка мира сотворила чудо и пробилась в полуфинал "Ролан Гаррос"

Несомненно, главной сенсацией нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции по теннису будет 24-летняя полячка Майя Хвалинска, которая завоевала путевку в полуфинал текущих соревнований в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад польская теннисистка, которая приехала в Париж в качестве 114-й ракетки мира, сумела оставить за бортом французского первенства 22-ю сеяную из России Анну Калинскую – 7:6 (7:3), 6:3.

И теперь впервые в своей карьере Майя попытается получить матч за титул чемпионки "Ролан Гаррос".

Следующей соперницей Хвалинска будет или Арина Соболенко (Беларусь), или Диана Шнайдер (Россия), встреча между ними идет в эти минуты.

Надо подчеркнуть, что польская спортсменка добралась до полуфинала, одержав восемь побед подряд на своем пути, три из которых пришлись на квалификационной стадии.

Успешно пройдя отбор, Майя Хвалинска на старте основы нокаутировала известную китаянку Чжэн Циньвэнь.

После этого от полячки пострадали не менее топовые теннисистки в лице Элизы Мертенс, Марии Саккари и Диан Пэрри.

Сегодня, 3 июня 2026 года, поздно вечером на кортах Парижа также станут известны последние полуфиналисты в мужской сетке.