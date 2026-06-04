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Спорт

Соболенко оказалась худшей в специальном рейтинге "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 05:58 Фото: Instagram/arynasabalenka
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису опубликовали необычный рейтинг. В этом списке первая ракетка мира Арина Соболенко оказалась самой худшей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, она стала последней среди всех участниц 1/4 финала Roland-Garros по одному из важных показателей: теннисистка хуже всех передвигается по корту среди четвертьфиналисток этого Grand Slam в Париже.

Она заняла восьмое место с показателем 7,7 в этом списке.

Лучше всех двигается по корту украинка Марта Костюк (№15) – 9,1. На второй строчке Мирра Андреева из России (№8) – 8,9. На третьей ступени Майя Хвалинска из Польши (Q) и украинка Элина Свитолина – 8,5.

Ранее Соболенко назвала главную причину проигрыша Шнайдер на "Ролан Гаррос".

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