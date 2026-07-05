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Спорт

Лондон, гудбай: Осака отправила Соболенко домой

Наоми Осака победила Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 02:15 Фото: j48tennis
5 июля первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает Zakon.kz.

Ее встреча с Наоми Осакой продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Таким образом, Соболенко не защитила очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона.

Арина впервые с 2019-го не попала даже в топ-8 сильнейших в Лондоне. А Осака первый раз в карьере добралась до четвертьфинала на травяном ТБШ. До этого ее лучшим результатом был выход в третий круг. Для Наоми это также 15-я победа над игроком из топ-10 и третья – над лидером рейтинга.

"Это закат карьеры Соболенко и возвращение экс-первой ракетки мира", – отметили зрители турнира.

От этого противостояния в плюсе будет Nike. На их сайте платье Наоми уже давно раскуплены, а вот образ Арины еще можно приобрести.

Теперь за выход в полуфинал турнира Большого шлема Наоми Осака поспорит с Каролиной Муховой из Чехии.

Теннисистки из топ-10, вылетевшие на первой неделе Уимблдона:

  • Арина Соболенко (1);
  • Елена Рыбакина (2);
  • Ига Швёнтек (3);
  • Мирра Андреева (5);
  • Аманда Анисимова (6);
  • Элина Свитолина (8).

4 июля в матче третьего круга Уимблдона-2026 первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина безуспешно встретилась с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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