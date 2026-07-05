Лондон, гудбай: Осака отправила Соболенко домой

5 июля первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира, сообщает Zakon.kz.

Ее встреча с Наоми Осакой продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Таким образом, Соболенко не защитила очки за прошлогодний полуфинал Уимблдона.

Арина впервые с 2019-го не попала даже в топ-8 сильнейших в Лондоне. А Осака первый раз в карьере добралась до четвертьфинала на травяном ТБШ. До этого ее лучшим результатом был выход в третий круг. Для Наоми это также 15-я победа над игроком из топ-10 и третья – над лидером рейтинга.

"Это закат карьеры Соболенко и возвращение экс-первой ракетки мира", – отметили зрители турнира.

От этого противостояния в плюсе будет Nike. На их сайте платье Наоми уже давно раскуплены, а вот образ Арины еще можно приобрести.

Теперь за выход в полуфинал турнира Большого шлема Наоми Осака поспорит с Каролиной Муховой из Чехии.

Теннисистки из топ-10, вылетевшие на первой неделе Уимблдона:

Арина Соболенко (1);

Елена Рыбакина (2);

Ига Швёнтек (3);

Мирра Андреева (5);

Аманда Анисимова (6);

Элина Свитолина (8).

4 июля в матче третьего круга Уимблдона-2026 первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина безуспешно встретилась с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.