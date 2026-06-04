Футболисты сборной Алжира обыграли Нидерланды перед стартом ЧМ-2026

Многие участники предстоящего мирового чемпионата по футболу в эти дни проводят контрольные матчи с целью просмотра состояния своих игроков и их готовности к важным баталиям, сообщает Zakon.kz.

Среди этих товарищеских игр есть и немало интересных результатов, которые были зафиксированы прошедшей ночью и сегодня рано утром.

Так, сборная Нидерландов в преддверии ЧМ-2026 дома уступила Алжиру (0:1), Панама обыграла Доминикану (4:2), Южная Корея переиграла Сальвадор (1:0), Гаити разгромил Новую Зеландию (4:0), ДР Конго сыграла в нулевую ничью с Данией, Албания проиграла Израилю (0:1), Польша разошлась миром с Нигерией (2:2), Италия на выезде была сильнее Люксембурга (1:0).

Стоит заметить, что в команде Алжира собраны очень хорошие исполнители из сильных европейских чемпионатов.

В составе "лис пустынь" играет сын легендарного француза Зинедина Зидана – Люка, 28-летний голкипер испанской "Гранады".

На ЧМ-2026 Алжир выступит в группе J вместе со сборными Аргентины, Австрии и Иордании.