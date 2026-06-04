На кого из молодых талантов стоит обратить внимание на ЧМ-2026 по футболу

Каждый чемпионат мира по футболу открывает новые имена, и одним из ярких примеров тому является легендарный Пеле, ставший одним из величайших футболистов всех времен, сообщает Zakon.kz.

В свои 17 лет Пеле помог Бразилии завоевать титул чемпионов мира в 1958 году. На французском мундиале 1998 года свой звездный час пережил 18-летний англичанин Майкл Оуэн.

Килиану Мбаппе было 19, когда он закрепил за собой статус суперзвезды, добыв для Франции победу на ЧМ-2018.

Согласно официальным заявкам 48 сборных, в ЧМ-2026 примут участие 22 игрока в возрастной категории "19 лет и моложе".

Некоторые из них уже давно зарекомендовали себя в ведущих европейских клубах. Среди них – 18-летний Ламин Ямаль и 19-летний Пау Кубарси, испанцы, которые успешно выступают за "Барселону". А 18-летний немец Леннарт Карл только что провел прекрасный сезон в мюнхенской "Баварии".

По мнению экспертов, на предстоящем мундиале могут громко заявить о себе пять перспективных футболистов. Список открывает 17-летний Гильберто Мора – один из самых многообещающих мексиканских игроков за последние годы.

Полузащитник произвел фурор в Лиге MX в составе "Тихуаны" и уже выходил в стартовом составе сборной Мексики, которая выиграла Золотой кубок год назад.

В августе 2024 года он стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе и забившим гол в мексиканской первой лиге (на тот момент ему было всего 15 лет).

Спустя полгода Мора стал самым юным дебютантом в истории сборной Мексики.

По некоторой информации, за ним сейчас пристально следят "Реал", "Барселона" и ряд команд АПЛ.

Скорее всего, 19-летний вингер Ян Диоманде станет звездой сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира после впечатляющей игры за "Лейпциг" в прошедшем сезоне немецкой лиги.

На будущем турнире может реально "выстрелить" 19-летний нападающий Эндрик. У него будет шанс проявить себя в составе сборной Бразилии после успешного завершения сезона во французском "Лионе", куда он был отправлен в аренду на полгода мадридским "Реалом".

Главный тренер "пентакампионов" Карло Анчелотти включил его в состав своей звездной сборной, где Эндрик будет конкурировать с Неймаром, Винисиусом Жуниором, Рафиньей и еще одним перспективным 19-летним талантом – Райаном, который произвел сильное впечатление в составе "Борнмута" в своем первом сезоне в АПЛ.

В начале этого года обратил на себя внимание 18-летний Мбайе, ставший самым молодым сенегальским бомбардиром на Кубке африканских наций и помогший команде выйти в финал турнира (на момент рекорда ему было 17 лет).

Этот нападающий является воспитанником академии ПСЖ, в составе которого он дебютировал во французской лиге в 2024 году в 16-летнем возрасте.

В прошлом году он дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, а в этом сезоне постепенно получал все больше игрового времени в составе клуба, в том числе и в главном европейском клубном турнире, который выиграл французский гранд.

И напоследок речь пойдет о Кендри Паэсе, 19-летнем атакующем полузащитнике сборной Эквадора.

В 2023 году "Челси" заключил сделку о приобретении Паэса из эквадорского клуба "Индепендьенте дель Валле" с условием перехода по достижении 18 лет.

В прошлом году его отдали в аренду французскому "Страсбуру", а в настоящее время он выступает за аргентинский гранд "Ривер Плейт".

Успешное выступление на мундиале, скорее всего, вернет Паэса, известного своим ловким дриблингом и взрывной сменой темпа, обратно в Европу.

Ну а статуэтку главной звезды ЧМ-2026 специалисты отдают Ламину Ямалю, которого оценили как самого дорогого и лучшего молодого футболиста планеты на данный час.