#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

На кого из молодых талантов стоит обратить внимание на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Таланты ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 18:10 Фото: Instagram/gil_morita; endrick; yandiomande
Каждый чемпионат мира по футболу открывает новые имена, и одним из ярких примеров тому является легендарный Пеле, ставший одним из величайших футболистов всех времен, сообщает Zakon.kz.

В свои 17 лет Пеле помог Бразилии завоевать титул чемпионов мира в 1958 году. На французском мундиале 1998 года свой звездный час пережил 18-летний англичанин Майкл Оуэн.

Килиану Мбаппе было 19, когда он закрепил за собой статус суперзвезды, добыв для Франции победу на ЧМ-2018.

Футбол Легенда Англии, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 18:10

Фото: Instagram/TheMichaelOwen

Согласно официальным заявкам 48 сборных, в ЧМ-2026 примут участие 22 игрока в возрастной категории "19 лет и моложе".

Некоторые из них уже давно зарекомендовали себя в ведущих европейских клубах. Среди них – 18-летний Ламин Ямаль и 19-летний Пау Кубарси, испанцы, которые успешно выступают за "Барселону". А 18-летний немец Леннарт Карл только что провел прекрасный сезон в мюнхенской "Баварии".

По мнению экспертов, на предстоящем мундиале могут громко заявить о себе пять перспективных футболистов. Список открывает 17-летний Гильберто Мора – один из самых многообещающих мексиканских игроков за последние годы.

Полузащитник произвел фурор в Лиге MX в составе "Тихуаны" и уже выходил в стартовом составе сборной Мексики, которая выиграла Золотой кубок год назад.

В августе 2024 года он стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе и забившим гол в мексиканской первой лиге (на тот момент ему было всего 15 лет).

Спустя полгода Мора стал самым юным дебютантом в истории сборной Мексики.

По некоторой информации, за ним сейчас пристально следят "Реал", "Барселона" и ряд команд АПЛ.

Скорее всего, 19-летний вингер Ян Диоманде станет звездой сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира после впечатляющей игры за "Лейпциг" в прошедшем сезоне немецкой лиги.

На будущем турнире может реально "выстрелить" 19-летний нападающий Эндрик. У него будет шанс проявить себя в составе сборной Бразилии после успешного завершения сезона во французском "Лионе", куда он был отправлен в аренду на полгода мадридским "Реалом".

Главный тренер "пентакампионов" Карло Анчелотти включил его в состав своей звездной сборной, где Эндрик будет конкурировать с Неймаром, Винисиусом Жуниором, Рафиньей и еще одним перспективным 19-летним талантом – Райаном, который произвел сильное впечатление в составе "Борнмута" в своем первом сезоне в АПЛ.

В начале этого года обратил на себя внимание 18-летний Мбайе, ставший самым молодым сенегальским бомбардиром на Кубке африканских наций и помогший команде выйти в финал турнира (на момент рекорда ему было 17 лет).

Этот нападающий является воспитанником академии ПСЖ, в составе которого он дебютировал во французской лиге в 2024 году в 16-летнем возрасте.

В прошлом году он дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, а в этом сезоне постепенно получал все больше игрового времени в составе клуба, в том числе и в главном европейском клубном турнире, который выиграл французский гранд.

И напоследок речь пойдет о Кендри Паэсе, 19-летнем атакующем полузащитнике сборной Эквадора.

В 2023 году "Челси" заключил сделку о приобретении Паэса из эквадорского клуба "Индепендьенте дель Валле" с условием перехода по достижении 18 лет.

В прошлом году его отдали в аренду французскому "Страсбуру", а в настоящее время он выступает за аргентинский гранд "Ривер Плейт".

Успешное выступление на мундиале, скорее всего, вернет Паэса, известного своим ловким дриблингом и взрывной сменой темпа, обратно в Европу.

Ну а статуэтку главной звезды ЧМ-2026 специалисты отдают Ламину Ямалю, которого оценили как самого дорогого и лучшего молодого футболиста планеты на данный час.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Пеле признали лучшим игроком в истории мировых чемпионатов
14:29, 03 ноября 2023
Короля футбола Пеле признали лучшим игроком мировых первенств
Где смотреть чемпионат мира по футболу
03:13, 21 мая 2026
ЧМ-2026 по футболу покажут телеканалы Казахстана
Теннис Прогноз ЧМ-2026
16:32, 10 декабря 2025
Король мирового тенниса назвал неожиданного финалиста ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Pbcastana.kz
19:06, Сегодня
"Астана" рассталась с главным тренером и рядом баскетболистов
Адиль Боранбаев
18:47, Сегодня
"Я готов к его лучшей версии": Боранбаев сделал заявление перед поединком с Петтисом
Фото: КХЛ
18:43, Сегодня
Cтало известно, где пройдёт Матч звёзд КХЛ 2027 года
Энтони Петтис
18:22, Сегодня
Как личная трагедия заставила Петтиса вернуться в бои: ответ Энтони перед боем в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: