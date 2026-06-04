Эксперты назвали самого дорогого и лучшего молодого футболиста ЧМ-2026

11 июня стартует ЧМ-2026 по футболу, и в преддверии этого масштабного турнира назван игрок, за которым будет особый взгляд не только среди болельщиков, но и у многочисленной армии журналистов, сообщает Zakon.kz.

Имя этого человека широко известно каждому любителю футболу – Ламин Ямаль, вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании.

"Красную фурию" считают фаворитом номером 1 на предстоящем мундиале.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный час, где 18-летний Ямаль занял первое место с ценником в 358 млн евро.

Испанец в этом финансовом рейтинге опередил Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") – 227,3 млн евро и Килиана Мбаппе ("Реал") – 165,7 млн евро.

Также Ямаль, по версии издания ESPN, возглавил список лучших молодых игроков ЧМ-2026. Здесь конкуренцию ему в первой тройке создали хавбек "Реала" Арда Гюлер (Турция) и полузащитник ПСЖ Жоау Невеш (Португалия).

Ну а кто же на самом деле из этих талантов ярко проявит себя на предстоящем турнире, увидим уже вскоре, осталось ждать совсем немного.

Тем временем за океаном стартовала финальная серия Кубка Стэнли-2026, где "Вегас" провел первый матч в гостях у "Каролины".