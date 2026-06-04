#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Эксперты назвали самого дорогого и лучшего молодого футболиста ЧМ-2026

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 12:05 Фото: Instagram/SEFUTBOL
11 июня стартует ЧМ-2026 по футболу, и в преддверии этого масштабного турнира назван игрок, за которым будет особый взгляд не только среди болельщиков, но и у многочисленной армии журналистов, сообщает Zakon.kz.

Имя этого человека широко известно каждому любителю футболу – Ламин Ямаль, вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании.

"Красную фурию" считают фаворитом номером 1 на предстоящем мундиале.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный час, где 18-летний Ямаль занял первое место с ценником в 358 млн евро.

Испанец в этом финансовом рейтинге опередил Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") – 227,3 млн евро и Килиана Мбаппе ("Реал") – 165,7 млн евро.

Также Ямаль, по версии издания ESPN, возглавил список лучших молодых игроков ЧМ-2026. Здесь конкуренцию ему в первой тройке создали хавбек "Реала" Арда Гюлер (Турция) и полузащитник ПСЖ Жоау Невеш (Португалия).

Ну а кто же на самом деле из этих талантов ярко проявит себя на предстоящем турнире, увидим уже вскоре, осталось ждать совсем немного.

Тем временем за океаном стартовала финальная серия Кубка Стэнли-2026, где "Вегас" провел первый матч в гостях у "Каролины".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав ЧМ-2026
15:29, 22 мая 2026
Самая дорогая футбольная сборная мира назвала состав на ЧМ-2026
Футбол Величайший футболист
11:13, 29 мая 2026
Назван величайший футболист в истории мировых чемпионатов
Футбол Состав Бельгии
09:00, 16 мая 2026
Экс-соперник сборной Казахстана назвал свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мухаммад Мокаев
12:42, Сегодня
Уволенный из UFC дагестанец Мокаев бросил вызов чемпиону Вану
Сборная Казахстана с двух побед начала турнир по теннису в Узбекистане
12:17, Сегодня
Сборная Казахстана с двух побед начала турнир по теннису в Узбекистане
Нурасыл Аманалы
12:09, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе получила финалиста "Улан-Батор Оупен"
Жиенбаева в матче за четвертьфинал на турнире в Китае
12:02, Сегодня
Гроза фаворитов: казахстанка Жиенбаева вышла в 1/4 финала турнира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: