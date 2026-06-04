Эксперты назвали самого дорогого и лучшего молодого футболиста ЧМ-2026
Имя этого человека широко известно каждому любителю футболу – Ламин Ямаль, вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании.
"Красную фурию" считают фаворитом номером 1 на предстоящем мундиале.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный час, где 18-летний Ямаль занял первое место с ценником в 358 млн евро.
Испанец в этом финансовом рейтинге опередил Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити") – 227,3 млн евро и Килиана Мбаппе ("Реал") – 165,7 млн евро.
Также Ямаль, по версии издания ESPN, возглавил список лучших молодых игроков ЧМ-2026. Здесь конкуренцию ему в первой тройке создали хавбек "Реала" Арда Гюлер (Турция) и полузащитник ПСЖ Жоау Невеш (Португалия).
Ну а кто же на самом деле из этих талантов ярко проявит себя на предстоящем турнире, увидим уже вскоре, осталось ждать совсем немного.
Тем временем за океаном стартовала финальная серия Кубка Стэнли-2026, где "Вегас" провел первый матч в гостях у "Каролины".