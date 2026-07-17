В Бангладеш погибли 12 болельщиков с начала ЧМ-2026 по футболу

Если для большинства фанатов Чемпионат мира по футболу считается праздником, который приходит каждые четыре года, то для ряда жителей Бангладеш эти полтора месяца являются очень опасными днями в их жизни, сообщает Zakon.kz.

Во время проведения нынешнего мундиаля в Бангладеш увеличилось количество убийств среди фанатов футбола.

На данный час зафиксировано как минимум 12 смертей, которые имеют прямую или косвенную связь с чемпионатом мира.

К примеру, 38-летний Мохаммад Шарифул Ислам скончался после драки с другими болельщиками во время матча Аргентина – Египет.

Водитель велорикши смотрел матч в чайной лавке, где на него напали аргентинские фанаты после того, как он посмеялся над незабитым пенальти Лионеля Месси. Ислам был поклонником сборной Бразилии.

"Как можно убить человека из-за футбола? У меня две дочери. Кого они теперь будут называть отцом? Мои дочери стали сиротами. Я хочу, чтобы убийцы моего мужа понесли самое суровое наказание". Жена Шарифула – Бьюти Бегум

Есть сведения, что люди в разных регионах страны погибали в результате избиений, предполагаемых нападений с ножом, поражения электрическим током и ДТП.

В большинстве случаев фанатов настигала нелепая смерть: кто-то умер по дороге, спеша на матч. Другого зарубили холодным оружием в ходе спора из-за футбола.

Третий погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Многие другие ушли из жизни вследствие разборок фанатов сборной Бразилии и Аргентины, которых в Бангладеш огромное количество.

Как показывают данные четырехлетней давности, во время ЧМ-2022 в этой азиатской стране в результате столкновений болельщиков погибли 23 человека.

Во время нынешнего мундиаля неспокойно было в Мексике и в ряде стран Европы. Все эти инциденты и происшествия в основном возникали по вине самих болельщиков, которые бурно праздновали победу своих любимцев.