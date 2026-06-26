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Спорт

Топовые теннисистки прибывают на Уимблдон

Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 06:33 Фото: j48tennis
25 июня пресс-служба турнира приветствовала пятую ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву, сообщает Zakon.kz.

Россиянка одна из первых прибыла на турнир и удостоилась персонального приветствия организаторов.

Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 06:33

Фото: Х/Wimbledon

Турнир "Большого шлема" пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет рекордные для соревнований 74,35 млн евро.

Перед началом турнира совершенно не дремлют модные бренды. Известно, что платья Nike с цветами в честь Наоми Осаки уже полностью раскупили.

Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 06:33

Фото: Nike

Сама Осака 25 июня впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге, где ее уже ожидала Ван Синьюй.

Осака – Синьюй, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 06:33

Фото: Х/wta

Легкое прохождение Синьюй в полуфинал стало возможным после того, как Элине Свитолиной пришлось досрочно завершить выступление на турнире WTA 500 в Германии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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