Форвард покинул "Каспий": решение вызвало обсуждение
В Instagram представители клуба написали, что в этом сезоне спортсмен провел 11 матчей в составе "Каспия", отыграв 571 минуту.
"На его счету один гол и одна результативная передача. Мы выражаем благодарность за защиту чести нашего клуба и вклад в команду. Твоя профессиональность, трудолюбие и каждый момент на поле останутся в памяти болельщиков. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых высот и ярких побед! Удачи, Бакдаулет!" – говорится в сообщении.
Публикация вызвала активное обсуждение среди болельщиков, которые по-разному отреагировали на решение клуба, но в основном все оказались довольны таким решением:
– Счастливого пути, пусть дорога будет долгой и не возвращайся.
– Ты мог бы жить в достатке.
– Вот и хорошо, уходи уже, блин.
– Да будет доволен тобой Аллах. Пожалуйста, не возвращайся – лучше заверши карьеру.
– Нужно пригласить Мираса Турлыбека вместо него – в “Иртыше” он все равно не показывает хорошую игру.
Отметим, что пару дней назад СМИ писали, что 25-летний форвард в ближайшее время станет игроком жезказганского "Ұлытау".
Ранее сообщалось, что Казахстан не удержал счет в матче с Арменией.