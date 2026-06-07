Форвард покинул "Каспий": решение вызвало обсуждение

В Instagram представители клуба написали, что в этом сезоне спортсмен провел 11 матчей в составе "Каспия", отыграв 571 минуту.

Публикация вызвала активное обсуждение среди болельщиков, которые по-разному отреагировали на решение клуба, но в основном все оказались довольны таким решением:

– Счастливого пути, пусть дорога будет долгой и не возвращайся.

– Ты мог бы жить в достатке.

– Вот и хорошо, уходи уже, блин.

– Да будет доволен тобой Аллах. Пожалуйста, не возвращайся – лучше заверши карьеру.

– Нужно пригласить Мираса Турлыбека вместо него – в “Иртыше” он все равно не показывает хорошую игру.