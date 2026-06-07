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Спорт

Форвард покинул "Каспий": решение вызвало обсуждение

Бакдаулет Зульфикаров покидает футбольный клуб Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 20:45 Фото: Instagram/zulfykarov.central
Актауский футбольный клуб "Каспий" объявил о расставании с нападающим Бақдаулетом Зулфикаровым, сообщает Zakon.kz.

В Instagram представители клуба написали, что в этом сезоне спортсмен провел 11 матчей в составе "Каспия", отыграв 571 минуту.

"На его счету один гол и одна результативная передача. Мы выражаем благодарность за защиту чести нашего клуба и вклад в команду. Твоя профессиональность, трудолюбие и каждый момент на поле останутся в памяти болельщиков. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых высот и ярких побед! Удачи, Бакдаулет!" – говорится в сообщении.

Публикация вызвала активное обсуждение среди болельщиков, которые по-разному отреагировали на решение клуба, но в основном все оказались довольны таким решением:

– Счастливого пути, пусть дорога будет долгой и не возвращайся.

– Ты мог бы жить в достатке.

– Вот и хорошо, уходи уже, блин.

– Да будет доволен тобой Аллах. Пожалуйста, не возвращайся – лучше заверши карьеру.

– Нужно пригласить Мираса Турлыбека вместо него – в “Иртыше” он все равно не показывает хорошую игру.

Отметим, что пару дней назад СМИ писали, что 25-летний форвард в ближайшее время станет игроком жезказганского "Ұлытау".

Ранее сообщалось, что Казахстан не удержал счет в матче с Арменией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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