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Спорт

18-летний вингер прокомментировал свой дебютный матч за сборную Казахстана

18-летний вингер &quot;Астаны&quot; Максат Абраев , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 08:56 Фото: Instagram/abraev_ms
18-летний вингер "Астаны" Максат Абраев дал комментарий после своего дебютного матча за сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, товарищеская встреча между Казахстаном и Арменией состоялась в Ереване и подошла к концу со счетом 1:1.

Молодой полузащитник вышел на замену в конце второго тайма.

"Дебютировал за сборную. Благодарю тренерский штаб за такую возможность, это была моя мечта с детства. Не хватило времени, чтобы победить. Теперь хорошо подготовимся к следующим играм и постараемся победить. Надеюсь, в следующих матчах покажу себя лучше", – сказал Абраев в интервью пресс-службе КФФ.

В этом сезоне за "Астану" Абраев провел 12 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Следующий товарищеский матч сборной Казахстана пройдет 9 июня на выезде против Венгрии.

Ранее мы писали о том, что актауский футбольный клуб "Каспий" объявил о расставании с нападающим Бақдаулетом Зулфикаровым.

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Аксинья Титова
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