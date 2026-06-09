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Спорт

Казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали

Казахстанские пловцы блеснули в США, завоевав четыре медали, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 18:14 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по плаванию отметилась четырьмя медалями на турнире в США. Пловцы успешно выступили на соревнованиях в городе Фуллертон, сообщает Zakon.kz.

Две награды завоевал Айбат Мырзамуратов. Спортсмен показал первый результат на дистанции 100 метров брассом (1:03.33). Также он поднялся на вторую ступень пьедестала в плавании на 50 метров вольным стилем (23.02).

На дистанции 200 м комплексным плаванием серебряным призером стал Даниил Чужинов (2:09.20).

Артур Миронов финишировал третьим в плавании на 100 м брассом (1:03.76).

Ранее Казахстан отметился двумя медалями на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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