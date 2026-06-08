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Спорт

Бибисара Асаубаева – новый лидер обновленного рейтинга FIDE, а где расположился Жавохир Синдаров

шахматистка Бибисара Асаубаева, шахматист Жавохир Синдаров, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 20:12 Фото: Telegram/bibissarachess
Сегодня, 8 июня 2026 года, Международная шахматная федерация (FIDE) после завершения турнира Norway Chess Women опубликовала обновленную версию мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно рейтингу, казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева возглавила женский зачет.

шахматистка Бибисара Асаубаева, рейтинг FIDE, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 20:12

Фото: fide.com

Отмечается, что турнир Norway Chess Women, один из двух соревнований, учитываемых в зачете FIDE Women’s Circuit в мае-июне, существенно изменил расстановку сил в таблице.

"Бибисара Асаубаева благодаря победе на этом турнире заработала 29,7 очка Circuit и поднялась на первое место в общем зачете. Следом идет Чжу Цзиньэр, которая получила 21,6 очка и вышла на вторую позицию. Обе шахматистки обошли прежнего лидера – Вайшали Рамешбабу, которая теперь занимает третье место", – подчеркнули в FIDE.

Среди мужчин лидерство сохраняет узбекистанец Нодирбек Абдусатторов.

"После майских турниров Нодирбек Абдусатторов сохраняет небольшое преимущество над Жавохиром Синдаровым в гонке FIDE Circuit 2026-2027. Абдусатторов заработал 7,25 очка на турнире TePe Sigeman, тогда как Синдаров набрал 8,53 очка на Super Chess Classic Romania, еще больше сократив отставание".FIDE

На третьем месте после вторых мест на турнирах Super Rapid and Blitz Poland и Super Chess Classic Romania (в общей сложности 28,93 очка) остается Фабиано Каруана.

шахматисты, рейтинг FIDE, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 20:12

Фото: fide.com

В конце мая 2026 года задумчивую Бибисару Асаубаеву заметили на улицах Осло вместе со своим парнем.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 20:12
Бибисара Асаубаева досрочно стала победителем Norway Chess Women-2026

6 июня сообщалось, что Бибисара Асаубаева завершила участие в турнире Norway Chess Women. В финале она уступила действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, но этот результат не повлиял на положение казахстанского гроссмейстера в общем зачете. Вплоть до последнего игрового дня Асаубаева гарантировала себе итоговую победу на соревнованиях и сохранила лидерство в турнирной таблице.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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