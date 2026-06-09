В Щучинске определят чемпионов Казахстана по велоспорту на шоссе

Фото: olympic.kz

В Щучинске состоится чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе. В рамках республиканского турнира определятся сильнейшие спортсмены среди взрослых, молодежи и юниоров, сообщает Zakon.kz.

Медали будут разыграны в индивидуальных, групповых и командных гонках. ЧРК пройдет с 19 по 28 июня. Ранее сообщалось, что гонщик "Астаны" удивил результатом и вошел в топ-10 этапа "Джиро д’Италия"-2026.

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