В Щучинске определят чемпионов Казахстана по велоспорту на шоссе
Фото: olympic.kz
В Щучинске состоится чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на шоссе. В рамках республиканского турнира определятся сильнейшие спортсмены среди взрослых, молодежи и юниоров, сообщает Zakon.kz.
Медали будут разыграны в индивидуальных, групповых и командных гонках.
ЧРК пройдет с 19 по 28 июня.
Ранее сообщалось, что гонщик "Астаны" удивил результатом и вошел в топ-10 этапа "Джиро д’Италия"-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript