Легионер из Молдовы досрочно покинул шымкентский "Ордабасы"

Футбольный клуб "Ордабасы" и защитник Виктор Мудрак достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, сообщает Zakon.kz.

Об этом клуб заявил через социальные сети.





"Виктор присоединился к нашей команде в январе 2025 года. За это время защитник провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Мудрак был признан лучшим игроком тура Казахстанской Премьер-лиги в прошлом сезоне. Благодарим Виктора за время, проведенное в составе нашей команды, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении.

Виктор Петрович Мудрак – 32-летний молдавский профессиональный футболист, выступающий на позиции центрального защитника. Он также является игроком национальной сборной Молдовы. Игрок широкую известность получил в Казахстане, где с января 2025 года выступал за шымкентский клуб "Ордабасы". В июне 2026 года клуб официально расторг с ним контракт. За время выступлений за "Ордабасы" он провел 11 матчей и забил 1 мяч.

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