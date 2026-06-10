"Казахстан может играть на уровне Венгрии": в сборной прокомментировали легендарную встречу

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый дал комментарий по поводу поражения от команды Венгрии (1:3) в товарищеской игре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, футболист "Ордабасы" рассказал о тяжелом графике команды, а также обратил внимание на спорные судейские решения.

"Две игры на выезде дались чуть тяжело – промежуток времени слишком короткий, плюс постоянно были в дороге. Мы знали, что Венгрия – хорошая сборная. Вышли, настроились. У нашей команды есть характер, и это самое важное. Сказался фактор выездного поля, да и венгры объективно сильны. Есть над чем работать. Но главное – и мы, и соперник почувствовали, что мы можем играть на этом уровне. Да, нам тяжелее, у них класс может быть чуть выше, но у нас есть характер. Должен признать: судить нас должны арбитры из Азии в том числе, которые знают нашу сборную. Когда работают судьи из Европы в матчах против европейских команд – это не совсем приятно. Мы любим Казахстан, будем биться за страну всегда и до последнего. Просто так никому ничего не отдадим. Свой гол я посвящаю супруге. Она родила мне третьего ребенка – дочь. Я ее очень сильно люблю", – заявил Сергей Малый в интервью пресс-службе КФФ.

Ранее мы писали о том, как товарищеский поединок в венгерском Дебрецене завершился победой хозяев со счетом 3:1.