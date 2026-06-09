Венгрия переломила ход матча и обыграла Казахстан

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против Венгрии, уступив со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в Дебрецене на стадионе "Надьердеи". Как пишет Sports.kz, несмотря на активное начало со стороны хозяев поля, первыми отличились казахстанские футболисты. На 9-й минуте после подачи углового Максима Самородова точным ударом головой отметился Сергей Малый.

После пропущенного мяча венгерская команда завладела инициативой и регулярно создавала опасные моменты у ворот гостей. Впрочем, и сборная Казахстана могла увеличить преимущество. Один из лучших шансов упустил Дастан Сатпаев, который не сумел поразить пустые ворота.

Переломным стал второй тайм. Уже на 52-й минуте лидер венгерской сборной Доминик Собослаи завершил быструю атаку и восстановил равновесие в счете. Ситуация для казахстанской команды осложнилась после удаления Максима Самородова на 63-й минуте.

Получив численное преимущество, хозяева дожали соперника. На 67-й минуте Андраш Шефер мощным ударом из-за пределов штрафной вывел Венгрию вперед, а в компенсированное время Раймунд Тот поставил точку в матче. В итоге сборная Казахстана уступила со счетом 1:3 и прервала серию из трех игр без поражений.

Венгрия – Казахстан 3:1 (0:1):

Малый 9 (0:1),

Собослаи 52 (1:1),

Шефер 67 (2:1),

Тот Р. 90+3 (3:1)

Удаление: Самородов 63.



Ранее сообщалось, что легионер из Молдовы досрочно покинул шымкентский "Ордабасы".