Роналду не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира‑2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Matchtv, встреча состоялась в Далласе и закончилась поражением португальцев со счетом 0:1. Криштиану Роналду провел на поле весь матч.

На чемпионате мира‑2026 Роналду забил три гола – два на групповом этапе и один в плей‑офф. Португалец стал первым футболистом, сыгравшим на шести мундиалях. Высшее достижение – четвертое место в 2006‑м году.

Сборная Испании стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая провела шесть матчей подряд без пропущенных голов, сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X.

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее Роналду дал громкое интервью перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией.