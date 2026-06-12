Потенциальная соперница Рыбакиной не сможет выйти с ней на корт в Лондоне

Фото: Instagram/lenarybakina

11-я ракетка мира из Швейцарии теннисистка Белинда Бенчич не сможет выступить на турнирах категории WTA-500 в Лондоне и Берлине из-за травмы лодыжки, сообщает Zakon.kz.

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