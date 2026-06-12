Потенциальная соперница Рыбакиной не сможет выйти с ней на корт в Лондоне
Фото: Instagram/lenarybakina
11-я ракетка мира из Швейцарии теннисистка Белинда Бенчич не сможет выступить на турнирах категории WTA-500 в Лондоне и Берлине из-за травмы лодыжки, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, турнир в Лондоне знаменует начало травяного сезона в женском туре.
"Мне очень жаль, что пришлось сняться с турниров в Лондоне и Берлине на следующей неделе. Я получила небольшую травму правой лодыжки, что требует немного отдыха для того, чтобы полностью выздороветь. Ничто так не делает больно, как тот факт, что не смогу сыграть в эти недели на своем любимом покрытии, но я вернусь и встречусь с вами на Уимблдоне! Спасибо всем за добрые слова и поддержку", – рассказала Бенчич у себя в соцсети.
Теперь на турнире в Лондоне Бенчич заменит Камилла Рахимова.
Ранее выяснилось, сколько могут заработать Рыбакина и Бублик за выступление на "Уимблдоне".
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